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Haberler Galeri İbo Show konukları kimler? 3 Nisan 2021 İBO Show’un bu haftaki konukları kimler?
Giriş Tarihi: 03.04.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 17:27

konukları kimler? 3 Nisan 2021 İBO Show’un bu haftaki konukları kimler?

'in sunduğu konukları ile bu hafta yine gümbür gümbür geliyor. Her hafta Cumartesi günü birbirinden değerli konukları sevenleriyle buluşturan programla ilgili olarak kimler, İbo Show'da bu hafta kimler var sorusuna yanıt aranıyor. Tam 9 senenin ardından ekran başındaki seyircileri hem eğlendiren hem müzik ziyafeti sunan İbo Show'un bu haftaki konukları 3 Nisan akşamı evlerimize konuk oluyor. Programın akşam saatlerinde başlayacak olmasıyla konuklarla ilgili araştırmalar hız kazanırken İbo Show konukları kim sorusu haberimizde yanıt buldu.

İbo Show konukları kimler? 3 Nisan 2021 İBO Show’un bu haftaki konukları kimler?

konukları son dönemde popüler araştırma konusu oluyor. Birbirinden önemli sanatçıları konuk olarak çağıran bu hafta yine müzik şöleni yaşatacak. Bu akşamın arasında ise birbirinden sürpriz isimler var. 3 Nisan 2021 Cumartesi ? İşte İbo Show konukları!

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show konukları ile bu akşam 'de izleyicisiyle buluşacak. Uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, Star Tv ekranlarında yayınlanan programı İbo Show'da bu hafta Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray'ı ağırlayacak.

İbo Show konukları kimler? 3 Nisan 2021 İBO Show’un bu haftaki konukları kimler?

BU AKŞAMIN İBO SHOW KONUKLARI BELLİ OLDU! 3 NİSAN 2021 CUMARTESİ

'un bu haftaki konukları arasında Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray bulunuyor.

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI İLE STAR TV'DE!

Her hafta cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show'un yeni bölüm tanıtımı izleyicilerle buluştu. İbo Show'un yeni bölümüne kısa bir süre kala konuklar belli oldu. Usta sanatçı 'in sunduğu programda yine müzik şöleni yaşanacak.

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

'de birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de yayınlanıyor.

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İbo Show konukları kimler? 3 Nisan 2021 İBO Show’un bu haftaki konukları kimler?
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İbo Show konukları kimler? 3 Nisan 2021 İBO Show’un bu haftaki konukları kimler?
İbo Show konukları kimler? 3 Nisan 2021 İBO Show’un bu haftaki konukları kimler?
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