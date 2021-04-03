İbo Show konukları kimler? 3 Nisan İbo Show’da bu hafta kimler var?

İbo Show konukları son dönemde popüler araştırma konusu oluyor. Birbirinden önemli sanatçıları konuk olarak çağıran İbrahim Tatlıses bu hafta yine müzik şöleni yaşatacak. Bu akşamın İbo Show konukları arasında ise birbirinden sürpriz isimler var. 3 Nisan 2021 Cumartesi İbo Show konukları kimler? İşte İbo Show konukları!

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show konukları ile bu akşam Star TV'de izleyicisiyle buluşacak. Uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, Star Tv ekranlarında yayınlanan programı İbo Show'da bu hafta Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray'ı ağırlayacak.