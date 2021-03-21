Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İbo Show'da şarkıcı Ceylan'ı görenler 'Bu Ceylan mı?' demeden edemedi... Estetiği abartan Ceylan'ın değişimi ile sosyal medyanın diline düştü!

'da şarkıcı 'ı görenler 'Bu Ceylan mı?' demeden edemedi... Estetiği abartan ile sosyal medyanın diline düştü!

'Küçük ' olarak tanınan son olarak katıldığı programı ile gündem oldu. Geçirdiği operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan'ı İbo Show'da görenler Bu Ceylan mı?' diye sormadan edemedi hayranları tarafından estetiği abarttığı söylenerek eleştirildi. Programın bir bölümünde yer alan geçmişte günümüze bölümü ile dikkat çeken sosyal medyanın diline düştü. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan'ın son hali...

Giriş Tarihi: 21.03.2021 13:11 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021 13:16
İbo Show'da şarkıcı Ceylan'ı görenler 'Bu Ceylan mı?' demeden edemedi... Estetiği abartan Ceylan'ın değişimi ile sosyal medyanın diline düştü!

'Küçük ' olarak tanınan son olarak katıldığı programı ile gündem oldu.

İbo Show'da şarkıcı Ceylan'ı görenler 'Bu Ceylan mı?' demeden edemedi... Estetiği abartan Ceylan'ın değişimi ile sosyal medyanın diline düştü!

Geçirdiği operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı 'da görenler Bu Ceylan mı?' diye sormadan edemedi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İbo Show'da şarkıcı Ceylan'ı görenler 'Bu Ceylan mı?' demeden edemedi... Estetiği abartan Ceylan'ın değişimi ile sosyal medyanın diline düştü!

Programın bir bölümünde yer alan geçmişte günümüze bölümü ile dikkat çeken 'ın değişimi sosyal medyanın diline düştü. İşte geçirdiği operasyonlar sonrası 'ın son hali...

İbo Show'da şarkıcı Ceylan'ı görenler 'Bu Ceylan mı?' demeden edemedi... Estetiği abartan Ceylan'ın değişimi ile sosyal medyanın diline düştü!

Şarkıcı 'ın değişimi hayranları tarafından estetiği abarttığı söylenerek eleştirildi.

İbo Show'da şarkıcı Ceylan'ı görenler 'Bu Ceylan mı?' demeden edemedi... Estetiği abartan Ceylan'ın değişimi ile sosyal medyanın diline düştü!

Kısa süre önce saçlarını griye boyatan sanatçı, verdiği pozu " 2021" notuyla paylaşmıştı.

SON DAKİKA