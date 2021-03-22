İbo Show'da şarkıcı Ceylan'ı görenler 'Bu Ceylan mı?' demeden edemedi... Estetiği abartan Ceylan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü!

'Küçük Ceylan' olarak tanınan Şarkıcı Ceylan son olarak katıldığı İbo Show programı ile gündem oldu. Geçirdiği estetik operasyonlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Ceylan'ı İbo Show'da görenler Bu Ceylan mı?' diye sormadan edemedi Şarkıcı Ceylan'ın değişimi hayranları tarafından estetiği abarttığı söylenerek eleştirildi. Programın bir bölümünde yer alan geçmişte günümüze bölümü ile dikkat çeken Ceylan'ın değişimi sosyal medyanın diline düştü. İşte geçirdiği estetik operasyonlar sonrası şarkıcı Ceylan'ın son hali...