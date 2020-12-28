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Haberler Galeri İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler inanamadı! Linet değişimi ile ağızları açık bıraktı! Siz Linet'i bir de estetiksiz görün...

'da şarkıcı 'i görenler inanamadı! ile ağızları açık bıraktı! Siz Linet'i bir de estetiksiz görün...

'a konuk olan şarkıcı değişimi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. İbo Show'da 'i görenler gözleine inanamadı. Adeta bambaşka birine dönüşen Linet son hali ile 'Bu Linet mi?' dedirtti. Kalça büyütme estetiği yaptıran şarkıcı Linet geçtiğimiz yaza mini şortlu paylaşımı ile damga vurmuştu. Ama Linet'in yaptırdığı estetik sadece bununla kalmıyor. 45 yaşındaki Linet'in birçok estetikli yeri var. Kariyerinin ilk yıllarındaki halini görenler Linet'in değişimi karşısında hayret ediyor. Linet geçirdiği estetik operasyonlarla şimdilerde oldukça farklı görünüyor. İşte ve yıllar öncesindeki ...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:46 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 09:49
İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler inanamadı! Linet değişimi ile ağızları açık bıraktı! Siz Linet'i bir de estetiksiz görün...

'a konuk olan şarkıcı değişimi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. İbo Show'da 'i görenler gözleine inanamadı. Adeta bambaşka birine dönüşen Linet son hali ile 'Bu Linet mi?' dedirtti.

İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler inanamadı! Linet değişimi ile ağızları açık bıraktı! Siz Linet'i bir de estetiksiz görün...

Kalça büyütme estetiği yaptıran şarkıcı geçtiğimiz yaza mini şortlu paylaşımı ile damga vurmuştu.

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İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler inanamadı! Linet değişimi ile ağızları açık bıraktı! Siz Linet'i bir de estetiksiz görün...

Ama 'in yaptırdığı estetik sadece bununla kalmıyor. 45 yaşındaki Linet'in birçok estetikli yeri var.

İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler inanamadı! Linet değişimi ile ağızları açık bıraktı! Siz Linet'i bir de estetiksiz görün...

Kariyerinin ilk yıllarındaki halini görenler 'in değişimi karşısında hayret ediyor.

İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler inanamadı! Linet değişimi ile ağızları açık bıraktı! Siz Linet'i bir de estetiksiz görün...

geçirdiği estetik operasyonlarla şimdilerde oldukça farklı görünüyor.

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