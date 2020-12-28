İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler inanamadı! Linet değişimi ile ağızları açık bıraktı! Siz Linet'i bir de estetiksiz görün...

İbo Show'a konuk olan şarkıcı Linet değişimi ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. İbo Show'da şarkıcı Linet'i görenler gözleine inanamadı. Adeta bambaşka birine dönüşen Linet son hali ile 'Bu Linet mi?' dedirtti. Kalça büyütme estetiği yaptıran şarkıcı Linet geçtiğimiz yaza mini şortlu paylaşımı ile damga vurmuştu. Ama Linet'in yaptırdığı estetik sadece bununla kalmıyor. 45 yaşındaki Linet'in birçok estetikli yeri var. Kariyerinin ilk yıllarındaki halini görenler Linet'in değişimi karşısında hayret ediyor. Linet geçirdiği estetik operasyonlarla şimdilerde oldukça farklı görünüyor. İşte Linet'in son hali ve yıllar öncesindeki Linet'in estetiksiz halleri...
Giriş Tarihi: 28.12.2020
09:46
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
09:49
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