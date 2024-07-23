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Haberler Galeri İbo ve Güllüşah'ın gazeteci Oya'sıydı...Deniz Türkali'nin kızı kendisinden de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcıymış...
Giriş Tarihi: 23.07.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 08:21

İbo ve Güllüşah'ın gazeteci Oya'sıydı...Deniz Türkali'nin kızı kendisinden de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcıymış...

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın paylaştığı bir döneme damga vuran 'İbo ile Güllüşah' filminin gazeteci Oya'sını herkes tanıyor. Gazeteci Oya karakterine can veren usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı kendisinden de ünlü çıktı. Meğer Deniz Türkali ünlü şarkıcının annesiymiş...

İbo ve Güllüşah’ın gazeteci Oya’sıydı...Deniz Türkali’nin kızı kendisinden de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcıymış...

1978 yapımı 'İbo ile Güllüşah' filminde gazeteci Oya karakterine şimdilerde 79 yaşında olan usta oyuncu Deniz Türkali hayat vermişti.

İbo ve Güllüşah’ın gazeteci Oya’sıydı...Deniz Türkali’nin kızı kendisinden de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcıymış...

Aynı zamanda usta yazar Vedat Türkali'nin kızı olan Deniz Türkali'nin kızı kendisinden ünlü çıktı.

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İbo ve Güllüşah’ın gazeteci Oya’sıydı...Deniz Türkali’nin kızı kendisinden de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcıymış...

Sanatla yoğurulan bir aileden gelen ünlü ismin kızı meğer hepimizin tanıdığı ünlü şarkıcıymış.

İbo ve Güllüşah’ın gazeteci Oya’sıydı...Deniz Türkali’nin kızı kendisinden de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcıymış...

İlk evliliğini İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile yapan Deniz Türkali'nin kızı sevilen şarkıcı Zeynep Casalini'den başkası değil.

İbo ve Güllüşah’ın gazeteci Oya’sıydı...Deniz Türkali’nin kızı kendisinden de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcıymış...

Sosyal medya hesabını kullanarak takipçilerini merakta bırakmayan Türkali ve kızının paylaşımlarına hayranları tarafından beğeni geliyor.

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