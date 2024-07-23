Giriş Tarihi: 23.07.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
08:21
İbo ve Güllüşah'ın gazeteci Oya'sıydı...Deniz Türkali'nin kızı kendisinden de ünlü çıktı! Meğer ünlü şarkıcıymış...
Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği boşrollerini ise Kemal Sunal ile Gülşah Soydan'ın paylaştığı bir döneme damga vuran 'İbo ile Güllüşah' filminin gazeteci Oya'sını herkes tanıyor. Gazeteci Oya karakterine can veren usta oyuncu Deniz Türkali'nin kızı kendisinden de ünlü çıktı. Meğer Deniz Türkali ünlü şarkıcının annesiymiş...