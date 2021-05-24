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Haberler Galeri İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... İşte İbo ve Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...
Giriş Tarihi: 24.05.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 11:03

usta oyuncu meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... İşte İbo ve Güllüşah'ın 'sı ...

Yönetmenliğini 'ın yaptığı boşrollerini ise ile 'ın üstlendiği '' filminin Oya'sını hatırladınız mı? karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından 'nin hangi ünlü şarkıcının annesi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Usta yazar 'nin oyuncu kızı olan da ünlü bir isim... 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile 'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni alan usta oyuncu Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi... İşte ...

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... İşte İbo ve Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...

Yönetmenliğini 'ın yaptığı boşrollerini ise ile 'ın üstlendiği '' filminin Oya'sını hatırladınız mı? karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından 'nin hangi ünlü şarkıcının annesi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... İşte İbo ve Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...

Usta yazar 'nin oyuncu kızı olan 'nin kızı da ünlü bir isim... ' ilk filmim' notu ile 'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni alan usta oyuncu Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi... İşte ...

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İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... İşte İbo ve Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...

VAHİDE GÖRDÜM

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... İşte İbo ve Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...

VAHİDE GÖRDÜM VE OYUNCU KIZI ALİZE GÖRDÜM

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... İşte İbo ve Güllüşah'ın gazeteci Oya'sı Deniz Türkali'nin son hali...
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