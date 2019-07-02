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  • İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Ünlü isimlerin ünlü çocukları sizi çok şaşırtacak!

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Ünlü isimlerin ünlü çocukları sizi çok şaşırtacak!

Yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı boşrollerini ise ile 'ın üstlendiği '' filminin Oya'sını hatırladınız mı? Gazeteci Oya karakterine hayat veren şimdilerin usta oyuncularından 'nin hangi ünlü şarkıcının annesi olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. Usta yazar 'nin oyuncu kızı olan Deniz Türkali'nin kızı da ünlü bir isim... Geçtiğimiz günlerde 'İbo ile Güllüşah ilk filmim' notu ile 'da paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni alan usta oyuncu Deniz Türkali bakın hangi ünlü şarkıcının annesi... İşte ...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 07:23 Güncelleme Tarihi: 24.07.2019 06:47
İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Ünlü isimlerin ünlü çocukları sizi çok şaşırtacak!

Usta yazar 'nin oyuncu kızı 'yi ilk filmi olan ''ın Oya'sı olarak tanıdık. Kısa saçları ve mavi gözleri ile hafızalara kazınan güzel oyuncu şimdilerin usta isimlerinden Deniz Türkali'den başkası değil. Peki Deniz Türkali'nin kızının ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? Deniz Türkali'nin şarkıcı kızının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte sizin için derlediğimiz ...

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Ünlü isimlerin ünlü çocukları sizi çok şaşırtacak!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Ünlü isimlerin ünlü çocukları sizi çok şaşırtacak!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Ünlü isimlerin ünlü çocukları sizi çok şaşırtacak!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Ünlü isimlerin ünlü çocukları sizi çok şaşırtacak!

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Ünlü isimlerin ünlü çocukları sizi çok şaşırtacak!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Ünlü isimlerin ünlü çocukları sizi çok şaşırtacak!

EBRU ŞANCI VE İKİZLERİ CEYLİN VE MİNA

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