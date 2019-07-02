İbo ve Güllüşah'ın Oya'sı usta oyuncu Deniz Türkali meğer ünlü şarkıcının annesiymiş... Ünlü isimlerin ünlü çocukları sizi çok şaşırtacak!

Usta yazar Vedat Türkali'nin oyuncu kızı Deniz Türkali'yi ilk filmi olan 'İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı olarak tanıdık. Kısa saçları ve mavi gözleri ile hafızalara kazınan güzel oyuncu şimdilerin usta isimlerinden Deniz Türkali'den başkası değil. Peki Deniz Türkali'nin kızının ünlü bir şarkıcı olduğunu biliyor muydunuz? Deniz Türkali'nin şarkıcı kızının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız. İşte sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...