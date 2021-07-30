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Haberler Galeri İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen oğulları Aslan Oktay'ın 1. ayını kutladı! Çiçeği burnunda anne Nurdan Beşen'den mutluluk pozları...
Giriş Tarihi: 30.07.2021 07:07 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021 07:09

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen oğulları Aslan Oktay'ın 1. ayını kutladı! Çiçeği burnunda anne Nurdan Beşen'den mutluluk pozları...

Lise yıllarında tanışıp aşk yaşamaya başlayan ünlü oyuncu İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Evlendikten kısa bir süre sonra bebek beklediklerinin müjdesini veren çift, geçen ay ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alan İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen, sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşımda bulunuyor. Son olarak çiçeği burnunda anne Beşen, bir aylık olan oğluyla yeni pozlarını yayınladı. Çiftin aile pozlarına beğeni yağdı.

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen oğulları Aslan Oktay'ın 1. ayını kutladı! Çiçeği burnunda anne Nurdan Beşen'den mutluluk pozları...

Oyuncu İbrahim Büyükak, 2018 yılında çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu.

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen oğulları Aslan Oktay'ın 1. ayını kutladı! Çiçeği burnunda anne Nurdan Beşen'den mutluluk pozları...

Çift, haziran ayında oğulları Aslan Oktay'ı kucaklarına alarak, ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.

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İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen oğulları Aslan Oktay'ın 1. ayını kutladı! Çiçeği burnunda anne Nurdan Beşen'den mutluluk pozları...

Büyükak ile Beşen'in bebekleri bir aylık oldu.

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen oğulları Aslan Oktay'ın 1. ayını kutladı! Çiçeği burnunda anne Nurdan Beşen'den mutluluk pozları...

Aile arasında sade bir kutlama yapan oyuncu İbrahim Büyükak ve eşi Nurdan Beşen, pasta kesti.

İbrahim Büyükak ile Nurdan Beşen oğulları Aslan Oktay'ın 1. ayını kutladı! Çiçeği burnunda anne Nurdan Beşen'den mutluluk pozları...

İkiliden Beşen, çekildikleri fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

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