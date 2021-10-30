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Haberler Galeri İbrahim Büyükak'tan yıllar sonra anlattı: İstiklal Caddesi’nde yürürken hüngür hüngür ağlamıştım!
Giriş Tarihi: 30.10.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 09:43

İbrahim Büyükak'tan yıllar sonra anlattı: İstiklal Caddesi’nde yürürken hüngür hüngür ağlamıştım!

Son dönemin gözde komedyenlerinden İbrahim Büyükak, GÜNAYDIN'dan Merve Yurtyapan'a konuştu. Gençlere tavsiyelerde bulunan ve onlara olumsuzluklardan etkilenmemelerini söyleyen Büyükak, "Yazarlık en büyük hayalimdi. Telif alamadığım, işlerimin yayınlanmadığı zamanlar oldu. Hatta bir mizah dergisinden görüşmeye çağırdılar, işe gireceğime emindim. Ancak görüşmeye gelmediler. Öyle hayal kırıklığına uğramıştım ki, İstiklal Caddesi'nde yürürken hüngür hüngür ağlamıştım. Ama dezavantajları her zaman avantaja çevirdim" dedi.

MERVE YURTYAPAN
İbrahim Büyükak’tan yıllar sonra anlattı: İstiklal Caddesi’nde yürürken hüngür hüngür ağlamıştım!

İbrahim Büyükak, son dönemin en ünlü komedyenlerinden biri. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Büyükak, yaptığı başarılı filmlerle adından söz ettiriyor. Hem oyunculuk hem de yazarlıkta kendisini kanıtlayan ünlü komedyen, bugüne gelene kadar zorlu yollardan geçmiş.

İbrahim Büyükak’tan yıllar sonra anlattı: İstiklal Caddesi’nde yürürken hüngür hüngür ağlamıştım!

Üniversite sonrası, iş bulabilmek için mücadele verdiğini söyleyen Büyükak, katıldığı bir üniversite söyleşisinde geçtiği yollardan bahsedip, gençlere tavsiyelerde bulundu. Başarılı komedyenin en büyük hayali yazar olmaktı. Bunu da şu sözlerle anlattı: "Yazar olmayı, lise son sınıftan itibaren kafaya koymuştum. Hatta sırf bu yüzden üniversitede, devam zorunluluğu olmayan bir bölüm seçmiştim. Yazar olmaya çalışıyordum. Orada da bir sürü sıkıntı yaşadık. Telif alamadığım, işlerimin yayınlanmadığı zamanlar oldu."

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İbrahim Büyükak’tan yıllar sonra anlattı: İstiklal Caddesi’nde yürürken hüngür hüngür ağlamıştım!

GENÇLER AZİMLİ OLSUN

Büyükak, o dönemlerde başından geçen duygusal bir hikayeyi de anlattı: "Bir mizah dergisine gittim. Yazılarımı beğendiler. 'Bir hafta sonra gel görüşelim' dediler. Bir gittim kimse yok, dergi bomboş. Acaba 'Bana gel dediler, biz geliriz demediler, adamlar haklı mı?' diye de bir yandan düşünüyorum. İstiklal Caddesi'ne çıktım ağlıyorum. Emindim, bu sefer bir şey olacak demiştim. Hayal kırıklığına uğradım. Sokakta yürürken ağlıyordum."

İbrahim Büyükak’tan yıllar sonra anlattı: İstiklal Caddesi’nde yürürken hüngür hüngür ağlamıştım!

Kendi yaşadıklarından yola çıkarak gençlere azimli olmaları gerektiğini tavsiye eden genç komedyen, "Mesaj vermek için söylemiyorum ama dezavantajlarınızı avantaja çevirebilirsiniz. İktisat okudum ama şu anda bu işi yapıyorum. Okul döneminde dersleri de anlayın ama dünyayı, kendinizi anlamaya çalışın. Kendinizi iyi tanır ve sevdiğiniz işte çalışırsanız, mutlu olursunuz" diye konuştu.

İbrahim Büyükak’tan yıllar sonra anlattı: İstiklal Caddesi’nde yürürken hüngür hüngür ağlamıştım!

Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım 1-2 ve Bayi Toplantısı gibi filmleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Büyükak, "İlk yaptığı işte başarılı olmak, kaç insana nasip olur ki? Hâlâ yolda çevirip 'İlk filminizi dönüp dönüp izliyoruz, çok beğendik' diyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Üzerime yapışmış bir film yok. Sağ olsun izleyiciler, yaptığımız her işi severek izliyorlar" dedi.

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