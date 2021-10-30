İbrahim Büyükak’tan yıllar sonra anlattı: İstiklal Caddesi’nde yürürken hüngür hüngür ağlamıştım!

Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım 1-2 ve Bayi Toplantısı gibi filmleriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Büyükak, "İlk yaptığı işte başarılı olmak, kaç insana nasip olur ki? Hâlâ yolda çevirip 'İlk filminizi dönüp dönüp izliyoruz, çok beğendik' diyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Üzerime yapışmış bir film yok. Sağ olsun izleyiciler, yaptığımız her işi severek izliyorlar" dedi.