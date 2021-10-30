İbrahim Büyükak’tan yıllar sonra anlattı: İstiklal Caddesi’nde yürürken hüngür hüngür ağlamıştım!

Üniversite sonrası, iş bulabilmek için mücadele verdiğini söyleyen Büyükak, katıldığı bir üniversite söyleşisinde geçtiği yollardan bahsedip, gençlere tavsiyelerde bulundu. Başarılı komedyenin en büyük hayali yazar olmaktı. Bunu da şu sözlerle anlattı: "Yazar olmayı, lise son sınıftan itibaren kafaya koymuştum. Hatta sırf bu yüzden üniversitede, devam zorunluluğu olmayan bir bölüm seçmiştim. Yazar olmaya çalışıyordum. Orada da bir sürü sıkıntı yaşadık. Telif alamadığım, işlerimin yayınlanmadığı zamanlar oldu."