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  • İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal anlattı! İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su...

'ın eşi anlattı! İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı ...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Hayran kitlesi tarafından çok sevilen 3 çocuk babası İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı henüz 12 günlüktü. Ardından onunla çekilmiş fotoğrafları kalan 2. Sayfa programında yaptığı açıklamalarla yürekleri sızlattı. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal 2 buçuk yaşındaki Elif Su için "Babasını sorduğu zaman öldüğünü söylüyoruz. 'Bir yere gitti' gelecek demiyoruz. Mezarlığa da götürüyorum. Kendi gitti ama Elif'i bıraktı. Onunla oyalanıyorum"dedi. İşte İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'ın iç acıtan açıklamaları ve ...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 12:24
İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal anlattı! İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su...

Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani gidişi sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı. Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal'ın ölümünün üzerinden 2 yıl geçti. Hayran kitlesi tarafından çok sevilen 3 çocuk babası İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı henüz 12 günlüktü. Ardından onunla çekilmiş fotoğrafları kalan 2. Sayfa programında yaptığı açıklamalarla yürekleri sızlattı. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal 2 buçuk yaşındaki Elif Su için "Babasını sorduğu zaman öldüğünü söylüyoruz. 'Bir yere gitti' gelecek demiyoruz. Mezarlığa da götürüyorum. Kendi gitti ama Elif'i bıraktı. Onunla oyalanıyorum"dedi. İşte İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal'ın iç acıtan açıklamaları ve ...

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal anlattı! İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su...

Mayıs 2017'de hayata gözlerini yuman 'ın eşi , 2. Sayfa programına konuk oldu.

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İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal anlattı! İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su...

babasını sorduğu zaman öldüğünü söylüyoruz. 'Bir yere gitti' gelecek demiyoruz. Mezarlığa da götürüyorum. Kendi gitti ama Elif'i bıraktı. Onunla oyalanıyorum.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal anlattı! İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su...

Babasının şarkılarını dinletiyorum sürekli. Şarkılarını duyunca 'babam çıktı' diyor.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal anlattı! İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su...

İbrahim bedenen değil ama ruhen bizimle. O hiç gitmedi.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal anlattı! İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su...

Mezarına gittik , 'Orada yatma baba özledim, kalk suyu iç' dedi. Şuramdan bişi koptu gibi.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal anlattı! İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün gördüğü kızı Elif Su...

O evden taşındık. Kötü anılarımız vardı. Eşyalarıma kadar her şeyi değiştirdim. İbrahim'in eşyalarını da dağıttım. Bir-iki takım elbisesi ile saatlerini oğluma bıraktım.

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