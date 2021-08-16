İbrahim Kutluay eski sevgilisi Edvina Sponza ile pişti oldu! Eski aşıklar plajda birbirlerini görünce bakın ne yaptı...

Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Edvina Sponza ile kısa süre önce yine yollarını ayırmıştı. İbrahim Kutluay'ın uğruna Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina Sponza'yı da aldatması nedeniyle ilişkinin bittiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili iddiaları net bir dille yalanlayan Kutluay, önceki gün Çeşme'deki bir beach'teydi. Edvina Sponza'nın da aynı beach'e gelmesiyle eski aşıklar pişti oldu. Bakın aynı plajda pişti olan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza birbirlerini görünce ne yaptı...