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Haberler Galeri İbrahim Kutluay eski sevgilisi Edvina Sponza ile pişti oldu! Eski aşıklar plajda birbirlerini görünce bakın ne yaptı...
Giriş Tarihi: 16.08.2021 10:57 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 11:03

İbrahim Kutluay eski sevgilisi Edvina Sponza ile pişti oldu! Eski aşıklar plajda birbirlerini görünce bakın ne yaptı...

Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Edvina Sponza ile kısa süre önce yine yollarını ayırmıştı. İbrahim Kutluay'ın uğruna Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina Sponza'yı da aldatması nedeniyle ilişkinin bittiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili iddiaları net bir dille yalanlayan Kutluay, önceki gün Çeşme'deki bir beach'teydi. Edvina Sponza'nın da aynı beach'e gelmesiyle eski aşıklar pişti oldu. Bakın aynı plajda pişti olan İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza birbirlerini görünce ne yaptı...

İbrahim Kutluay eski sevgilisi Edvina Sponza ile pişti oldu! Eski aşıklar plajda birbirlerini görünce bakın ne yaptı...

Eski Milli basketbolcu İbrahim Kutluay, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı Edvina Sponza ile kısa süre önce yine yollarını ayırmıştı.

İbrahim Kutluay eski sevgilisi Edvina Sponza ile pişti oldu! Eski aşıklar plajda birbirlerini görünce bakın ne yaptı...

İbrahim Kutluay'ın uğruna Demet Şener ile 11 yıllık evliliğini bitirdiği Edvina Sponza'yı da aldatması nedeniyle ilişkinin bittiği iddia edilmişti.

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İbrahim Kutluay eski sevgilisi Edvina Sponza ile pişti oldu! Eski aşıklar plajda birbirlerini görünce bakın ne yaptı...

Konuyla ilgili iddiaları net bir dille yalanlayan Kutluay, önceki gün Çeşme'deki bir beach'teydi. Burada eski aşkı Edvina Sponza ile karşılaştı.

İbrahim Kutluay eski sevgilisi Edvina Sponza ile pişti oldu! Eski aşıklar plajda birbirlerini görünce bakın ne yaptı...

Hürriyet'in haberine göre; birbirlerini görmezden gelen ikili, plajın iki ayrı noktasında, birbirinden uzakta vakit geçirdi.

İbrahim Kutluay eski sevgilisi Edvina Sponza ile pişti oldu! Eski aşıklar plajda birbirlerini görünce bakın ne yaptı...

İbrahim Kutluay arkadaşlarıyla şezlongda sohbet ederken, Edvina Sponza ise denize girdi.

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