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Haberler Galeri İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay boyu ile ağızları açık bıraktı! Güzelliğini annesi Demet Şener'den boyunu babasından almış...
Giriş Tarihi: 01.08.2021 17:09 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 17:16

İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay boyu ile ağızları açık bıraktı! Güzelliğini annesi Demet Şener'den boyunu babasından almış...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay,kızı İrem ve oğlu Ömer ile şimdilerde tatilde. Çocukları ile denizde keyifli anlar geçiren İbrahim Kutluay kızı İrem'le şakalaşırken görüntülendi. İbrahim Kutluay'ın eski manken Demet Şener ile evliliğinden olan çocukları İrem ile Ömer Kutluay neredeyse babalarının boyuna yetişti. Özellikle 15 yaşında olmasına rağmen uzun boyu ile dikkat çeken İrem Kutluay ilgi odağı oldu. İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu. İşte İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve oğulları Ömer Kutluay...

İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay boyu ile ağızları açık bıraktı! Güzelliğini annesi Demet Şener'den boyunu babasından almış...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay,kızı İrem ve oğlu Ömer ile şimdilerde tatilde.

İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay boyu ile ağızları açık bıraktı! Güzelliğini annesi Demet Şener'den boyunu babasından almış...

Çocukları ile denizde keyifli anlar geçiren İbrahim Kutluay kızı İrem'le şakalaşırken görüntülendi.

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İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay boyu ile ağızları açık bıraktı! Güzelliğini annesi Demet Şener'den boyunu babasından almış...

İbrahim Kutluay'ın eski manken Demet Şener ile evliliğinden olan çocukları İrem ile Ömer Kutluay neredeyse babalarının boyuna yetişti.

İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay boyu ile ağızları açık bıraktı! Güzelliğini annesi Demet Şener'den boyunu babasından almış...

Özellikle 15 yaşında olmasına rağmen uzun boyu ile dikkat çeken İrem Kutluay ilgi odağı oldu.

İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay boyu ile ağızları açık bıraktı! Güzelliğini annesi Demet Şener'den boyunu babasından almış...

İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu. İşte İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve oğulları Ömer Kutluay...

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