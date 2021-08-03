İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay uzun boyu ile adeta ağızları açık bıraktı! Güzelliğini annesi Demet Şener'den boyunu babasından almış...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay,kızı İrem ve oğlu Ömer ile şimdilerde tatilde. Çocukları ile denizde keyifli anlar geçiren İbrahim Kutluay kızı İrem'le şakalaşırken görüntülendi. İbrahim Kutluay'ın eski manken Demet Şener ile evliliğinden olan çocukları İrem ile Ömer Kutluay neredeyse babalarının boyuna yetişti. Özellikle 15 yaşında olmasına rağmen uzun boyu ile dikkat çeken İrem Kutluay ilgi odağı oldu. İrem Kutluay güzelliği ile annesi Demet Şener'e benzetilirken, uzun boyu ile ise babası İbrahim Kutluay'a çektiği konuşuldu. İşte İbrahim Kutluay ve Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve oğulları Ömer Kutluay...