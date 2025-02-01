İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

21 KİLO VERDİ

İbrahim Tatlıses, etkinlik sırasında basın mensuplarının diyet sürecine dair sorularını içtenlikle yanıtladı. Ünlü sanatçı, son dönemde uyguladığı diyet sayesinde tam 21 kilo verdiğini ifade etti.

Tatlıses, "Diyet yapıyorum, ekmeği tamamen hayatımdan çıkardım. Peynir ve yumurta ağırlıklı bir beslenme düzenim var. Lahmacun ve kebap gibi sevdiğim yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyorum. Bugün bir parça lahmacun yedim ama gerçekten çok ısrar ettiler," diyerek, bu süreçte yaşadığı zorluklara da değindi. Kebap gibi vazgeçilmez lezzetlerden uzak kalmanın kendisi için zor olduğunu belirten sanatçı, "Kebapsız hayat olur mu? Ama ne yapayım, mecburen bir süre ara verdim," dedi.