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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 01.02.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 09:55

İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

Son dönemde ailevi sorunlarıyla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. İbrahim Tatlıses'in davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

72 yaşındaki usta sanatçı İbrahim Tatlıses ölüm haberiyle sarsıldı.Tatlıses'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen dostu Ahmet İzgi hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in orkestrasında yer alan davulcu Ahmet İzgi yaşamını yitirdi.

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İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet'imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

"Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım, ama bir tanesi hariç. Ben halkın adamıyım ve Türk olduğum için gurur duyuyorum. Hala çalışmaya devam ediyorum, çocuklarıma da her zaman iyi bir örnek olmaya çalıştım," diyerek, çocuklarıyla olan ilişkisinde yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirdi.

İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

21 KİLO VERDİ

İbrahim Tatlıses, etkinlik sırasında basın mensuplarının diyet sürecine dair sorularını içtenlikle yanıtladı. Ünlü sanatçı, son dönemde uyguladığı diyet sayesinde tam 21 kilo verdiğini ifade etti.

Tatlıses, "Diyet yapıyorum, ekmeği tamamen hayatımdan çıkardım. Peynir ve yumurta ağırlıklı bir beslenme düzenim var. Lahmacun ve kebap gibi sevdiğim yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyorum. Bugün bir parça lahmacun yedim ama gerçekten çok ısrar ettiler," diyerek, bu süreçte yaşadığı zorluklara da değindi. Kebap gibi vazgeçilmez lezzetlerden uzak kalmanın kendisi için zor olduğunu belirten sanatçı, "Kebapsız hayat olur mu? Ama ne yapayım, mecburen bir süre ara verdim," dedi.

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