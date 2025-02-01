İbrahim Tatlıses acı haberle yıkıldı! Davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

72 yaşındaki usta sanatçı İbrahim Tatlıses ölüm haberiyle sarsıldı.Tatlıses'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen dostu Ahmet İzgi hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in orkestrasında yer alan davulcu Ahmet İzgi yaşamını yitirdi. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses, 'Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet'imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı. 'Bütün evlatlarıma karşı iyi bir babayım, ama bir tanesi hariç. Ben halkın adamıyım ve Türk olduğum için gurur duyuyorum. Hala çalışmaya devam ediyorum, çocuklarıma da her zaman iyi bir örnek olmaya çalıştım,' diyerek, çocuklarıyla olan ilişkisinde yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirdi. 21 KİLO VERDİ İbrahim Tatlıses, etkinlik sırasında basın mensuplarının diyet sürecine dair sorularını içtenlikle yanıtladı. Ünlü sanatçı, son dönemde uyguladığı diyet sayesinde tam 21 kilo verdiğini ifade etti. Tatlıses, 'Diyet yapıyorum, ekmeği tamamen hayatımdan çıkardım. Peynir ve yumurta ağırlıklı bir beslenme düzenim var. Lahmacun ve kebap gibi sevdiğim yiyeceklerden uzak durmaya çalışıyorum. Bugün bir parça lahmacun yedim ama gerçekten çok ısrar ettiler,' diyerek, bu süreçte yaşadığı zorluklara da değindi. Kebap gibi vazgeçilmez lezzetlerden uzak kalmanın kendisi için zor olduğunu belirten sanatçı, 'Kebapsız hayat olur mu? Ama ne yapayım, mecburen bir süre ara verdim,' dedi. AİLEVİ PROBLEMLER YİNE GÜNDEMDE Son dönemde İbrahim Tatlıses'in çocuklarıyla yaşadığı sorunlar da sıkça konuşuluyor. Özellikle oğlu Ahmet Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı gerilimler, magazin basınında geniş yer buldu. Sanatçı, etkinlikte yaptığı açıklamada bu konulara da değindi. Tatlıses ayrıca, kendisine yapılan bazı davranışları unutamadığını belirterek, 'Bana ne yaptılarsa, çocukları da aynısını onlara yaşatsın. İnsanların dostlarından böyle darbeler yemesi gerçekten üzücü,' dedi. Bu sözler, sanatçının çocuklarıyla yaşadığı problemlerin derinliğini gözler önüne serdi. DİLAN ÇITAK'TAN SERT YANIT Tatlıses'in açıklamalarının ardından kızı Dilan Çıtak'tan yanıt gecikmedi. Çıtak, babasının sözlerine üstü kapalı bir şekilde cevap vererek, 'Bu tarz konulara hiç takılmıyorum. Hayvanların ve insanların yaşadığı sıkıntılara odaklanmayı tercih ediyorum. Boş meselelerle ilgilenmiyorum,' ifadelerini kullandı. Çıtak'ın bu yanıtı, baba-kız arasındaki gerilimin devam ettiğini gösterdi. AİLE İÇİNDEKİ KARMAŞIK İLİŞKİLER İbrahim Tatlıses, yıllardır geniş ailesiyle ilgili sorunlarıyla da gündeme geliyor. Ünlü sanatçı, röportajında Melek Zübeyde ve Urfa'daki diğer kızlarından da bahsederek, 'Üç kızım daha var. Elif Ada ise daha bebek. Onlarla güzel bir ilişkim var,' dedi. Ancak, diğer çocuklarıyla ilgili konuşurken açıkça hissettiği hayal kırıklığını dile getirdi. HAYRANLARINDAN BÜYÜK İLGİ Tüm bu açıklamalara rağmen, Tatlıses'in hayranları ünlü sanatçıyı desteklemeye devam ediyor. Etkinlikte sanatçıya gösterilen yoğun ilgi, Tatlıses'in yıllar geçmesine rağmen halkın sevgisini koruduğunu bir kez daha kanıtladı. Verdiği kilolarla gençleşmiş bir görüntü sergileyen ünlü sanatçı, 'Hayatıma sağlık açısından dikkat etmek zorundayım,' diyerek değişim sürecinin yalnızca estetik değil, aynı zamanda sağlığı için de önemli olduğunun altını çizdi. Son dönemde hem fiziksel dönüşümüyle hem de ailevi meseleleriyle gündemde olan İbrahim Tatlıses, yine adından söz ettirmeyi başardı. Hayranları, ünlü sanatçının hem müzik hem de özel hayatındaki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. Çocuklarıyla olan ilişkisinin yansıması ise birçok noktada öne çıkıyor. İdo Tatlıses'e olan tam desteğiyle bilinen usta sanatçının, aynı zamanda torunları ve oğlunun arasındaki ilişkiye de yansıdığı görülüyor. Örneğin; geçtiğimiz günlerde öne çıkan bir video bunu gösteriyordu. İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile yeni klibinin çocukları üzerinde yarattığı etkiyi takipçileriyle paylaştı. Videoda, küçük Emir ve Ayel'in babalarının klibini dikkatle izledikleri anlar görülüyor. İlk dakikalarda oldukça ciddi bir şekilde ekrana odaklanan kardeşler, klibin ilerleyen anlarında hareketlenerek keyifli tepkiler vermeye başladı. Babaları İdo Tatlıses'in klibini ilk kez izleyen Emir ve Ayel'in verdiği tepki büyük ilgi gördü... İşte o anlar | Video Ayel'in ve Emir'in şarkıya verdikleri tepki, hem İdo Tatlıses'i hem de sosyal medyadaki takipçilerin de oldukça dikkat çekti!. İdo Tatlıses, paylaşımına şu notu düştü: 'İzledikleri ilk şey; yeni şarkımın klibi' Bu samimi paylaşım, sanatçının hem baba olarak aile bağlarına verdiği önemi hem de müzik kariyerine duyduğu tutkuyu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan, birçok kullanıcı klibin tamamını izlemek için sabırsızlandıklarını belirtti. İdo Tatlıses'in bu anlamlı anı paylaşması, hem ailesine olan bağlılığını hem de hayranlarıyla olan güçlü iletişimini bir kez daha kanıtladı. Müziği ve aile yaşantısıyla sık sık gündeme gelen başarılı sanatçının bu tür paylaşımları, sosyal medyada olumlu bir iz bırakmaya devam ediyor. İDO'NUN KLİBİ BABASININ DA GÜNDEMİNDE! Tatlıses, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, İdo Tatlıses'in yeni müzik çalışmasını överek 'İdo'can sen bir yana, dünya bir yana! Baban her zaman arkanda!' ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, babasıyla arasındaki güçlü bağı vurgulayan İdo Tatlıses'in takipçileri arasında da büyük beğeni topladı. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile dikkatleri üzerine çeken İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'a yönelik üstü kapalı göndermelerde bulunmuştu. Tatlıses, 'Evlatlarım arasında bir istisna dışında hepsine iyi bir baba oldum. Melek benim kızım, Urfa'da iki kızım var, Elif Ada zaten küçük. Ancak dört kişiyi evlat olarak görmüyorum,' diyerek aile içindeki gerginliğe işaret etti. 72 yaşında olmasına rağmen hala çalıştığını belirten Tatlıses, 'Bana yapılanların aynısını onların da yaşamasını isterim' şeklindeki sözleriyle eleştirilerini dile getirdi. İbrahim Tatlıses'in özellikle İdo ile ilişkisi, diğer çocuklarıyla yaşadığı sorunların aksine son derece sıcak ve samimi bir görüntü çiziyor. İdo Tatlıses, babasının izinden giderek müzik kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Genç sanatçı, yeni şarkısı için yaptığı açıklamada, babasının kendisine her zaman ilham kaynağı olduğunu ve onun desteğiyle daha da motive olduğunu ifade etti. Babasının paylaşımlarının kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen İdo, 'Onun gözünde başarılı olmak benim için her şeyden önemli' dedi. İbrahim Tatlıses'in yıllardır süregelen yoğun kariyer hayatında çocuklarına ne kadar zaman ayırabildiği geçmişte de sık sık tartışma konusu olmuştu. Ancak son yıllarda özellikle İdo ile arasındaki güçlü bağ, bu tartışmaları bir nebze de olsa gölgede bırakmış gibi görünüyor. İdo Tatlıses'in, babasından aldığı destekle müzik kariyerinde yeni bir dönemece girdiği belirtiliyor.