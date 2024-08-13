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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki gerilim artıyor! İbrahim Tatlıses sinir krizi geçirdi! Dilan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı!
Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 08:03

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki gerilim artıyor! İbrahim Tatlıses sinir krizi geçirdi! Dilan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı!

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki gerilim bambaşka bir yere doğru gidiyor. Şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses'in tartışmaları magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada fitillenen tartışmanın sonu bir türlü gelmiyor. Dilan Çıtak'ın ardı ardına yaptığı açıklamalar babası İbrahim Tatlıses'i çok kızdırdı. Son olarak canlı yayında sinir krizi geçiren Tatlıses, kızının annesi Işıl Çıtak'la sert bir tartışma yaşadı. Dilan Çıtak'ın son hamlesi ise herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki gerilim artıyor! İbrahim Tatlıses sinir krizi geçirdi! Dilan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, katıldığı magazin programında gözyaşlarına boğulmuştu. Dilan Çıtak Tatlıses'in olay yaratan açıklamalarının ardından baba İbrahim Tatlıses'ten açıklamalar geldi.

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki gerilim artıyor! İbrahim Tatlıses sinir krizi geçirdi! Dilan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı!

Son olarak canlı yayında sinir krizi geçiren İbrahim Tatlıses, kızının annesi Işıl Çıtak'la sert bir tartışma yaşadı.

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İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki gerilim artıyor! İbrahim Tatlıses sinir krizi geçirdi! Dilan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı!

"TUĞÇE HANIM SANA KAHVE YAPSIN, İÇİN YAN YANA"

İbrahim Tatlıses, Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Yardımcısı Tuğçe ile çekilen bir karesini paylaşan ünlü isim, fotoğrafına şu mesajı yazdı:

Derya Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki bana 'Baba bunlarla muhatap olma. Şimdi Tuğçe Hanım sana bir kahve yapsın için yan yana, bak keyfine.' Tuğçe Hanım da kahve yaptı. Birlikte içiyoruz. Saygı ve sevgiyle...

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki gerilim artıyor! İbrahim Tatlıses sinir krizi geçirdi! Dilan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı!

SESİNİ YÜKSELTTİ, YAYINI TERK ETTİ!

Baba-kız arasındaki karşılıklı gerilime Işıl Çıtak da dahil oldu. 'Beyaz Magazin' programına telefonda bağlanan İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak ile tartışma yaşadı.

Sinirlerine hakim olamayan Tatlıses, "Parmaklarım titriyor, elim ayağım titriyor. Bu kadınla beni muhatap etmeyin" diye bağırarak programdan ayrıldı.

İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki gerilim artıyor! İbrahim Tatlıses sinir krizi geçirdi! Dilan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı!

SOYADINI SİLDİRİYOR!

Dilan Çıtak'ın son hamlesi ise herkesi şaşırttı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin :)) Zaten baya istemeden olmuştu… Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalıcak olmak harika… Üzerimden büyük bir yük kalktı inanın ohh diyorum… şükür diyorum :)))" ifadelerini kullanan Çıtak, Tatlıses soyadını hayatından çıkaracağını duyurdu…

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