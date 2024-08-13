Giriş Tarihi: 13.08.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
08:03
İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki gerilim artıyor! İbrahim Tatlıses sinir krizi geçirdi! Dilan’ın son hamlesi herkesi şaşırttı!
İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak Tatlıses arasındaki gerilim bambaşka bir yere doğru gidiyor. Şarkıcı Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses'in tartışmaları magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyada fitillenen tartışmanın sonu bir türlü gelmiyor. Dilan Çıtak'ın ardı ardına yaptığı açıklamalar babası İbrahim Tatlıses'i çok kızdırdı. Son olarak canlı yayında sinir krizi geçiren Tatlıses, kızının annesi Işıl Çıtak'la sert bir tartışma yaşadı. Dilan Çıtak'ın son hamlesi ise herkesi şaşırttı. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…