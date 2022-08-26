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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı! ‘Melekler korudu beni’
Giriş Tarihi: 26.08.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 07:47

İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı! ‘Melekler korudu beni’

Ünlü sanatçı Tatlıses, Bodrum'da kaza geçirdi. Kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan aracı öndeki kamyona çarpıp şarampole yuvarlandı. Minibüste sıkışan Tatlıses, uzun uğraşlar sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tatlıses, tedavisi tamamlandıktan sonra sahneye çıktı. Tatlıses'in sahnede ilk sözleri, "Melekler korudu beni. Evlatlarım yanımdaydı. Allah bizi korudu" oldu. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı! ‘Melekler korudu beni’

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü sanatçı İbrahim Talıses'in içinde bulunduğu minibüs, karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından şarampole yuvarlanan araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı! ‘Melekler korudu beni’

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, İbrahim Tatlıses de dahil 6 kişinin yaralandığı kazanın detayları ortaya çıktı. Kapuz Caddesi'nden saat 10.50'de Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı kamyonun, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki ve İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüsle çarpıştı.

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İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı! ‘Melekler korudu beni’

Çarpışmanın şiddetiyle Yılmaz'ın kullandığı minibüsün, arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı otomobilin ön kısmına çarptığı, kamyon ve minibüsün uçuruma düştüğü belirtildi. Sıkıştığı yerden kurtarılan İbrahim Tatlıses ile diğer yaralılar apar topar hastaneye kaldırıldı. Tatlıses'in üzerine beyaz örtü örtülerek ambulansa taşındığı görüldü.

İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı! ‘Melekler korudu beni’

5 kişinin yaralandığı kazada olay yerine gelen İbrahim Tatlıses'in çocukları ise büyük şok yaşadı.

İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı! ‘Melekler korudu beni’

HASTANEDEN YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili, tedaviye alındığı özel hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Genel durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

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