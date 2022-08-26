Giriş Tarihi: 26.08.2022 06:51
Güncelleme Tarihi: 26.08.2022
07:47
İbrahim Tatlıses tekerlekli sandalye ile sahneye çıktı! ‘Melekler korudu beni’
Ünlü sanatçı Tatlıses, Bodrum'da kaza geçirdi. Kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan aracı öndeki kamyona çarpıp şarampole yuvarlandı. Minibüste sıkışan Tatlıses, uzun uğraşlar sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tatlıses, tedavisi tamamlandıktan sonra sahneye çıktı. Tatlıses'in sahnede ilk sözleri, "Melekler korudu beni. Evlatlarım yanımdaydı. Allah bizi korudu" oldu. İşte detaylar...