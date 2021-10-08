İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... Yıllar sonra düğünde ortaya çıktı!

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melike Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İdo Tatlıses dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününe birçok ünlü isim katıldı. Fakat düğüne katılan bir isim dikkat çekti. O isim çok az kişinin bildiği Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in birlikteliklerinde dünyaya gelen Melek Zübeyde Akkaş oldu.