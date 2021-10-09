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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... Yıllar sonra ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 09.10.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 12:26

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... Yıllar sonra ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melike Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İdo Tatlıses dün akşam uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirdi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününe birçok ünlü isim katıldı. Fakat düğüne katılan bir isim dikkat çekti. O isim çok az kişinin bildiği Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in birlikteliklerinde dünyaya gelen Melek Zübeyde Akkaş oldu.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... Yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... Yıllar sonra ortaya çıktı

Melek Zübeyde Akkaş, dün kardeşi İdo Tatlıses'in düğününde ortaya çıktı ve babası İbrahim Tatlıses ile halay çektiği anlar kameralara yansıdı.

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İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... Yıllar sonra ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melike Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... Yıllar sonra ortaya çıktı

Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş’ın gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... Yıllar sonra ortaya çıktı

Magazin dünyasından uzak bir yaşam süren Melek Zübeyde Akkaş, uzun yıllar sonra dün akşam kardeşi İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli ile evlendiği düğünde ortaya çıktı.

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