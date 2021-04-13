İbrahim Tatlıses'e 20 yılını harcayan Ayşegül Yıldız'dan şoke eden itiraf! Ayşegül Yıldız'dan bunu kimse beklemiyordu...

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın evliliğinden Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2013 yılında boşandı. Dönem dönem hala adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, nisan sonu mayıs başı gibi İstanbul'a dönüş yapacağını ifade etti. Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Yıldız, '2. kez anne olmak istiyor musunuz?' ve 'Kaç kere aşık oldunuz?' sorularına verdiği yanıtlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın olay yaratan açıklamaları...