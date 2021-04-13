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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'e 20 yılını harcayan Ayşegül Yıldız'dan şoke eden itiraf! Ayşegül Yıldız'dan bunu kimse beklemiyordu...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 11:22

'e 20 yılını harcayan 'dan şoke eden ! 'dan bunu kimse beklemiyordu...

, 2011 yılında ünlü türkücü ile nikah masasına oturmuştu. İbrahim Tatlıses ile 'ın evliliğinden adında bir kızları dünyaya gelmişti. Ancak çift, 2013 yılında boşandı. Dönem dönem hala adından söz ettiren Ayşegül Yıldız, nisan sonu mayıs başı gibi İstanbul'a dönüş yapacağını ifade etti. Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Yıldız, '2. kez anne olmak istiyor musunuz?' ve 'Kaç kere aşık oldunuz?' sorularına verdiği yanıtlarla magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'ın olay yaratan açıklamaları...

İbrahim Tatlıses'e 20 yılını harcayan Ayşegül Yıldız'dan şoke eden itiraf! Ayşegül Yıldız'dan bunu kimse beklemiyordu...

'in eski eşi 'dan bomba ! Tatlıses'e 20 yılını veren Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtladı.

İbrahim Tatlıses'e 20 yılını harcayan Ayşegül Yıldız'dan şoke eden itiraf! Ayşegül Yıldız'dan bunu kimse beklemiyordu...

Nisan sonu mayıs başı gibi İstanbul'a dönüş yaptığını ifade eden Yıldız, "Evet dönüş yapıyorum. Kısmetse nisan sonu mayıs başı gibi taşınmış olurum" dedi.

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İbrahim Tatlıses'e 20 yılını harcayan Ayşegül Yıldız'dan şoke eden itiraf! Ayşegül Yıldız'dan bunu kimse beklemiyordu...

Yeniden çocuk sahibi olma konusunda ise, 'Evet çok isterim keşke tek başıma yapabilsem' yanıtını verdi.

İbrahim Tatlıses'e 20 yılını harcayan Ayşegül Yıldız'dan şoke eden itiraf! Ayşegül Yıldız'dan bunu kimse beklemiyordu...

Ardından 'Kaç kere aşık oldunuz?' sorusu ile karşı karşıya gelen Yıldız, 'Başkalarından dinlediğim aşk hikayelerinden çıkarım yaparsak hiç olmadım' şeklinde yanıt verdi.

İbrahim Tatlıses'e 20 yılını harcayan Ayşegül Yıldız'dan şoke eden itiraf! Ayşegül Yıldız'dan bunu kimse beklemiyordu...

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