Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Süper minisiyle aşkına böyle poz verdi!
Giriş Tarihi: 19.07.2021 16:03 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 16:05

İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Süper minisiyle aşkına böyle poz verdi!

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya paylaşımlara doyamıyor. İbrahim Tatlıses, yaptığı programın yanı sıra aşk hayatıyla da sık sık gündem olanlardan. Hayatına giren kadınlar magazin gündeminde geçmişte sıkça yer alan İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı. İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya ile aşkı doludizgin devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisi Gülçin Karakaya, yeni bir paylaşım yaptı. Yeni paylaşımda bulunan Gülçin Karakaya, bu karesini, 'İbrahim Tatlıses gözüyle' diyerek Instagram hesabının story bölümünden paylaştı.

İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Süper minisiyle aşkına böyle poz verdi!

İmparator lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses bir süredir kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile beraber. İkili, Bodrum'da tatil yapıyor.

İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Süper minisiyle aşkına böyle poz verdi!

İbrahim Tatlıses, bir süredir birlikte olduğu kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile Bodrum'da tatil yapıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Süper minisiyle aşkına böyle poz verdi!

Geçtiğimiz günlerde aşka gelen ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettiren Gülçin Karaya Instagram'ı aktif kullanıyor.

İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Süper minisiyle aşkına böyle poz verdi!

"BİZİMKİ GÖNÜL EVLİLİĞİ"
İbo Show'da kendisinden 43 yaş küçük yardımcısı Gülçin Karakaya ile evlendiğini itiraf eden İbrahim Tatlıses, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

İbrahim Tatlıses’in 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan yeni paylaşım! Süper minisiyle aşkına böyle poz verdi!

Yeni paylaşımda bulunan Gülçin Karakaya, bu karesini, 'İbrahim Tatlıses gözüyle' diyerek Instagram hesabının story bölümünden paylaştı.

SON DAKİKA