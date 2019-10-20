İbrahim Tatlıses'in en küçük kızı Elif Ada büyüdü! İşte görenlerin İbrahim Tatlıses'e çok benzettiği Elif Ada Tatlıses...

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada büyüdü. İbrahim Tatlıses, 20^li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. Sonrasında 2013 yılında boşandıklarında İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses henüz bebekti. İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor. Ayşegül Yıldız'ın da kızı ile olan paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor. Takipçilerinden gelen yorumlar genellikle Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e ne kadar benzediği oluyor. İşte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...