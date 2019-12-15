İbrahim Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızı Melek Zübeyde güzelliğini annesinden almış... İşte Ünlü oyuncu Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş

İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melike Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Son olarak Çukur dizisinde Sultan Koçovalı rolünde izlediğimiz usta sanatçı Perihan Savaş oyunculuktan arta kalan vaktini kızı Melek Zübeyde Akkaş'tan olan 3 torunu ile geçiriyor. 36 yaşındaki Melek Zübeyde Akkaş'ın 2008 yılında evlendiği Volkan Akkaş'tan Kemal Ali, Efe ve Zeynep Bal adında 3 çocuğu var. İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın gözlerden uzak büyüyen kızları Melek Zübeyde Akkaş kameralardan her zaman uzak durdu. İyi bir eğitim alan Melek Zübeyde Akkaş'ın mezuniyet töreninde bir araya gelen İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş ile çekilen fotoğrafları o dönem magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Melek Zübeyde Akkaş'ın güzelliği ve annesine olan benzerliği uzun süre konuşulmuştu. İbrahim Tatlıses 1979'da "Kara Yazma" filminde tanıştığı Perihan Savaş'a gönlünü kaptırmış bu aşkın magazin sayfalarına yansıması üzerine Adalet Durak boşanma davası açarak Tatlıses'le yollarını ayırmıştı. Perihan Savaş'dan kızı Melek Zübeyde dünyaya gelen ünlü türkücü bu ilişkisini 1983'te evlilikle sonuçlandırmadan noktalamıştı. İşte İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları…