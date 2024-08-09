İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses gözyaşlarına boğuldu! Herkesin merak ettiklerini anlattı: Derya Tuna peşimi bırakmıyor

Giriş Tarihi: 09.08.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
09:27
Babası İbrahim Tatlıses ile zaman zaman sorunlar yaşayan 34 yaşındaki şarkıcı Dilan Çıtak'ın yeni açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile yaşadıkların tek tek anlattı. Dilan Çıtak, Tatlıses soyadını aldığı günden bu yana işlerinin iyi gitmediğini söyledi. Dilan Çıtak Tatlıses " Dilan benim kızım dedikten sonra bir sürü insan iş anlaşmasını feshetti." İbrahim Tatlıses ise "Onun derdi İdo Tatlıses'tir. Soyadımı kullanmasın" açıklamasını yaptı. İşte tüm detaylar…