İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada paylaştı sosyal medya yıkıldı! Elif Ada Tatlıses'e Babasının kızı yorumları...

İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Elif Ada Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti. İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş herkesi ağlatmıştı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan küçük kızı Elif Ada Tatlıses babası ile yaptığı son paylaşımla yine ilgi odağı oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'yı görenler "Babasının kopyası" yorumlarında bulundu.