Giriş Tarihi: 24.04.2022 12:22
İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde güzelliğiyle mest etti! Annesi de babası kadar ünlü!
İbrahim Tatlıses'in Melek Zübeyde adında bir kızı olduğunu duyan birçok kişi şaşırıyor. Perihan Savaş ve İbrahim Tatlıses'in kızları Melek Zübeyde Akkaş'ı birçok kişi tanımıyor. Anne ve babası tüm Türkiye tarafından tanınan, Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş son olarak erkek kardeşi İdo Tatlıses'in düğününde görüntülenmişti. Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş'tan da bir erkek kardeşi var. Melek Zübeyde Akkaş son olarak kardeşi Savaş Zafer ile birlikte verdiği bir pozla dikkat çekti. Melek Zübeyde Akkaş'ın son haline "Annesinin kopyası" yorumları yağdı.