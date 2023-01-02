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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:01 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:05

İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak'ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı. İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Dilan Çıtak'ın annesi merak konusu oldu. Peki İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi kim? İbrahim Tatlıses 90'lı yıllarda Işık Çıtak ile kısa süreli ilişkisinden dünyaya gelen Dilan Çıtak küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başladı. Kıvırcık saçları ve güçlü sesi ile babasına oldukça benzetilen Dilan Çıtak Tatlıses'in annesini gören hayran kaldı. Dilan Çıtak'ın annesi ile pozları dikkat çekti. Anne-kız kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!
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İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

İbo Show'a konuk olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın annesi merak konusu oldu. Uzun yıllar sonra Tatlıses'in kızı olarak ortaya çıkan Dilan Çıtak ve annesinin pozuna beğeni yağdı.

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İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in Dilan Çıtak adında bir kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, nişan töreninde döktürdü | Video

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

İbrahim Tatlıses'in babası olduğunu kabul etmesi uzun yıllar alan Dilan Çıtak, kısa sürede hem sesi hem de özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

İbrahim Tatlıses’in kızı olduğu yıllar sonra ortaya çıkmıştı! Şarkıcı Dilan Çıtak’ın annesi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Dilan Çıtak, son olarak İbo Show'a konuk olunca annesi de merak edildi.

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