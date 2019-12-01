İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada babasının kopyası! İşte İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada Tatlses'in son hali...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kaç çocuğu var? Kimi çok ünlü, kiminden ise çoğu kişinin haberi bile yok. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in tam 7 çocuğu var. Kendi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak'ı herkes biliyor. İbrahim Tatlıses'in bu isimler dışında 5 çocuğu daha var. Bunlar; Perihan Savaş'tan olan kızı Melek Zübeyde Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı ve en küçük kızı Elif Ada Tatlı. Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada Tatlı İbrahim Tatlıses'in son çocuğu. İbrahim Tatlıses, 20'li yaşlarından beri birlikte olduğu Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında evlenmişti. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız kızları Elif Ada Tatlıses'i evliliklerinin ikinci yılında kucaklarına almışlardı. Sonrasında 2013 yılında boşandıklarında İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses henüz bebekti. İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses, İbrahim Tatlıses ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor. Ayşegül Yıldız'ın da kızı ile olan paylaşımlarına yorum ve beğeni yağıyor. Takipçilerinden gelen yorumlar genellikle Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e ne kadar benzediği oluyor. İşte ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...