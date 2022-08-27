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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in şoförünün ifadesi ortaya çıktı! "Büyük şok yaşadım"
Giriş Tarihi: 27.08.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 15:10

İbrahim Tatlıses'in şoförünün ifadesi ortaya çıktı! "Büyük şok yaşadım"

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in içerisinde olduğu araç, Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp savrulmuştu. 8 kişinin yaralandığı kazanın yankıları henüz devam ediyor. Son olarak kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tatlıses'in şoförü Uğur Yılmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde karşı yönden gelen kamyonla bir anda çarpıştığını ve büyük şok yaşadığını belirtti. İşte tüm detaylar...

DHA
İbrahim Tatlıses’in şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Büyük şok yaşadım

Kapuz Caddesi'nden 25 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıkıp, savruldu. Karşı şeride geçen kamyon, Uğur Yılmaz yönetimindeki içinde İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu 35 GH 063 plakalı minibüsle çarpıştı. Hemen arkadan gelen Mehmet Ali Timurhan'ın kullandığı 48 BD 731 plakalı otomobil de savrulan minibüse çarptı. Kamyon ve minibüs şarampole düştü.

İbrahim Tatlıses’in şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Büyük şok yaşadım

TATLISES'İN ARACI ALEV ALDI

Kazada minibüste bulunan İbrahim Tatlıses, polis memuru Alper Arıcıoğlu, Metin Cantimur, Uğur Yılmaz, Mevlüt Aykı, Berka Gül, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve otomobildeki T.Ş. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Tatlıses'in bulunduğu minibüs, alev aldı. Aracın yandığını gören Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

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İbrahim Tatlıses’in şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Büyük şok yaşadım

AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK

Araçta sıkışan İbrahim Tatlıses, alevlerin söndürülmesinin ardından ekiplerin müdahalesi sonrası yaklaşık 1 saatte çıkarıldı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Tatlıses, bölgedeki özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların genel müdahalesi sonrası Tatlıses'in ayak tarak kürek kemiklerinde kırık olduğu tespit edildi.

İbrahim Tatlıses’in şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Büyük şok yaşadım

SAHNEYE AYAKLARI SARGILI ÇIKTI

İbrahim Tatlıses, aynı günün akşamına taburcu olduktan sonra ambulansla sahne alacağı restorana götürüldü. Tatlıses, ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyeden şarkılarını söyledi. Tatlıses, dün akşam da Çeşme'de konser verdi. Tatlıses dışındaki diğer yaralılar da tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

İbrahim Tatlıses’in şoförünün ifadesi ortaya çıktı! Büyük şok yaşadım

Kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'un ifadesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın şokunu yaşadığını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy'un yapılan muayenesinde, kanında 0.10 promil alkol tespit edildiği belirtildi. Gülsoy işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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