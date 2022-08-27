Giriş Tarihi: 27.08.2022 15:02
Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
15:10
İbrahim Tatlıses'in şoförünün ifadesi ortaya çıktı! "Büyük şok yaşadım"
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in içerisinde olduğu araç, Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp savrulmuştu. 8 kişinin yaralandığı kazanın yankıları henüz devam ediyor. Son olarak kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tatlıses'in şoförü Uğur Yılmaz'ın ifadesi de ortaya çıktı. Yılmaz ifadesinde karşı yönden gelen kamyonla bir anda çarpıştığını ve büyük şok yaşadığını belirtti. İşte tüm detaylar...