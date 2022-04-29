Giriş Tarihi: 29.04.2022 08:39
Güncelleme Tarihi: 29.04.2022
09:21
İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin tam bir esmer güzeli! İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen paylaştı sosyal medya yıkıldı!
İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak haricinde 5 çocuğu daha bulunuyor. İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı, Gülşen Tatlı adında toplam 7 çocuğu olan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz haftalarda gözlerden uzak tuttuğu kızlarından Gülşen'i Instagram sayfasından paylaşmıştı. İbrahim Tatlıses kızı Gülşen'in fotoğrafın üzerine "Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez" yazmıştı. 7 çocuk babası İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen'den olan torunu Berfin ilgi odağı oldu. Gülşen Tatlı'nın kızı Berfin'i sosyal medya hesabından paylaşması ile İbrahim Tatlıses'in torunu ortaya çıktı. İşte güzelliğiyle kendine hayran bırakan İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin...