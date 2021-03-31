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Haberler Galeri İclal Aydın 3 ayda iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını sosyal medyadan takipçilerine tek tek anlattı!

3 ayda ! sırrını sosyal medyadan takipçilerine tek tek anlattı!

, gazeteci, ve son olarak '' dizisinde yer almıştı. Dizinin sona ermesinin ardından 'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı. Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın son dönemde zamanın büyük bölümünü yazdığı romanlara ayırıyor. İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırmıştı. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta . Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın . İclal Aydın yıllar önceki fit haline geri döndü. İclal Aydın, nasıl zayıfladığını hesabından takipçilerine tek tek anlattı. İşte İclal Aydın'ın

Giriş Tarihi: 31.03.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 09:47
İclal Aydın 3 ayda iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını sosyal medyadan takipçilerine tek tek anlattı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan , son haliyle gündemine damga vurdu. En son kendi gibi 'e yaşadığı aşkla olan Aydın, şimdi de verdiği kilolarla gündeme geldi. 6 Nisan'da hafifleme programımız tam 3. ayını tamamlamış olacak diyen İclal Aydın serüvenini anlattı.

İclal Aydın 3 ayda iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını sosyal medyadan takipçilerine tek tek anlattı!

"Ben artık bir daha veremem, hayat böyle de olur" diyordum. Ama sevgili Özlen "Bir kez daha denesen ne olur ki?" Diye sordu bir gün. Doğru ya. Ne olurdu?

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İclal Aydın 3 ayda iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını sosyal medyadan takipçilerine tek tek anlattı!

Sevgili dostum Serdar Bora Bayraktaroğlu da beni bu sürece hazırladı. İnsanın karşısında yargılayanlar değil de yanında destekleyenleri olunca her şey ne kadar da kolay ve güzel gidiyor."

İclal Aydın 3 ayda iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını sosyal medyadan takipçilerine tek tek anlattı!

sözlerine şöyle devam etti: Dün 4-5 saatliğine İstanbul'a bu iki dostuma son halimi göstermek için gittim. Kontroller yapıldı. Ama ikisine de beni çok mutlu eden bir başka haberi verdim.

İclal Aydın 3 ayda iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını sosyal medyadan takipçilerine tek tek anlattı!

Tiroid ve şekerimi 6 yıldır takip eden doktorum Dr.Faruk Ergönen bütün ilaçlarımızı bırakacak kadar iyi bir noktaya geldiğimizi söyledi. Sadece kilolarım değil, hastalıklarım da gitmiş. Beden yaşım gençleşmiş. Önümüzde daha 6 haftalık hedefimiz var. Bir de o zamana bakalım.

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