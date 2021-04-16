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Haberler Galeri İclal Aydın her geçen gün eriyor! 3 ayda eski formuna geri dönmüştü
Giriş Tarihi: 16.04.2021 14:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 15:06

! 3 ayda eski formuna geri dönmüştü

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde yer almıştı. Dizinin sona ermesinin ardından 'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı. Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın son dönemde zamanın büyük bölümünü yazdığı romanlara ayırıyor. İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu 'e kaptırmıştı. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta . Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı. İclal Aydın yıllar önceki fit haline geri döndü. İclal Aydın, son paylaşımıyla yine gündem oldu. İclal Aydın'ın takipçileri '' yorumları yaptı.

İclal Aydın her geçen gün eriyor! 3 ayda eski formuna geri dönmüştü

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan , son haliyle magazin gündemine damga vurdu. En son kendi gibi oyuncu 'e yaşadığı aşkla gündem olan Aydın, şimdi de verdiği kilolarla gündeme gelmişti. 6 Nisan'da hafifleme programımız tam 3. ayını tamamlamış olacak diyen İclal Aydın serüvenini anlatmıştı.

İclal Aydın her geçen gün eriyor! 3 ayda eski formuna geri dönmüştü

son yaptığı paylaşımla yine ilgi odağı oldu. İclal Aydın paylaşımına 'Son haftalarda tanıdığım, tanımadığım pek çok insandan "Şu diyet listende ne var?" sorusunu duyuyorum.

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İclal Aydın her geçen gün eriyor! 3 ayda eski formuna geri dönmüştü

Listem hep değişti. Gün içinde bile. Özlem'le sürekli haberleşiyorduk. Her yediğimden sonra bendeki etkisi ne oldu, nasıl oldu değerlendiriyorduk. Her insanın hakikaten farklı bir ritmi var. Ben mesela fena bir düzen insanıyım. Belirsizlik, dağınıklık ruhuma da bedenime de iyi gelmiyor. Hemen içe kapanmasına, kendini koruma pozisyonuna geçmesine neden oluyor.

İclal Aydın her geçen gün eriyor! 3 ayda eski formuna geri dönmüştü

Eskiden öyleydi dediğimiz her şey her yeni yaşla değişiyor. Hep başka biri oluyoruz. Velhasıl genel kurallar, merak edilenler, örnek liste ve tarifler zaten canım Özlem Kunduracı ve Burçak Avcı 'nın kitabında var.

İclal Aydın her geçen gün eriyor! 3 ayda eski formuna geri dönmüştü

Bu arada bizim hafifleme yolculuğumuz hala devam ediyor. Çünkü artık bu değişimi kalıcı hale getirmek için çalışacağız. Hepinize güzel bir gün diliyorum' notunu ekledi.

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