Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
10:14
İclal Aydın'dan duygusal uğurlama! Kızı Zeynep Lal'den ayrılması kolay olmadı... "Okuluna, kendi küçük evine döndü"
Körpecik anne İclal Aydın'ı gören hayran kaldı! Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi gören İclal Aydın bu defa hayranlarını geçmişe götürdü. İclal Aydın, nostaljik karesi ile yaptığı paylaşım ile hayranlarını duygulandırdı. Özel hayatı ile de dikkat çeken İclal Aydın'ın 31 yaşında kucağına aldığı kızı Zeynep Lal şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. Yakın zamanda 22 yaşına basacak olan Zeynep Lal annesinden uzakta Budapeşte'de okuyor. İclal Aydın son olarak kızı Zeynep Lal'e sosyal medya üzerinden duygusal sözlerle seslendi...