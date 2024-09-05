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Haberler Galeri İclal Aydın'dan duygusal uğurlama! Kızı Zeynep Lal'den ayrılması kolay olmadı... "Okuluna, kendi küçük evine döndü"
Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 10:14

İclal Aydın'dan duygusal uğurlama! Kızı Zeynep Lal'den ayrılması kolay olmadı... "Okuluna, kendi küçük evine döndü"

Körpecik anne İclal Aydın'ı gören hayran kaldı! Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi gören İclal Aydın bu defa hayranlarını geçmişe götürdü. İclal Aydın, nostaljik karesi ile yaptığı paylaşım ile hayranlarını duygulandırdı. Özel hayatı ile de dikkat çeken İclal Aydın'ın 31 yaşında kucağına aldığı kızı Zeynep Lal şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. Yakın zamanda 22 yaşına basacak olan Zeynep Lal annesinden uzakta Budapeşte'de okuyor. İclal Aydın son olarak kızı Zeynep Lal'e sosyal medya üzerinden duygusal sözlerle seslendi...

İclal Aydın’dan duygusal uğurlama! Kızı Zeynep Lal’den ayrılması kolay olmadı... Okuluna, kendi küçük evine döndü

10 parmağında 10 marifet olan ünlülerden İclal Aydın, aynı zamanda kızına çok düşkün bir anne.

İclal Aydın’dan duygusal uğurlama! Kızı Zeynep Lal’den ayrılması kolay olmadı... Okuluna, kendi küçük evine döndü

İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal'i 31 yaşında kucağına almıştı.

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İclal Aydın’dan duygusal uğurlama! Kızı Zeynep Lal’den ayrılması kolay olmadı... Okuluna, kendi küçük evine döndü

Kızı Zeynep Lal'i magazinden uzak büyüten İclal Aydın, zaman zaman yaptığı paylaşımlarda ona yer vermeyi de ihmal etmiyor.

İclal Aydın’dan duygusal uğurlama! Kızı Zeynep Lal’den ayrılması kolay olmadı... Okuluna, kendi küçük evine döndü

"İKİ ARKADAŞ GİBİ MİSİNİZ?"

Daha önce verdiği bir röportajda İclal Aydın, Zeynep Lal Başbuğ ile anne-kız mı yoksa iki arkadaş gibi misiniz? sorusuna şu yanıtı vermişti:

İclal Aydın’dan duygusal uğurlama! Kızı Zeynep Lal’den ayrılması kolay olmadı... Okuluna, kendi küçük evine döndü

"Eskiden daha çok oluyordu. E büyüyordu tabii. Şimdi 21 yaşında. Artık kendi hayatını çekip çeviren bir genç hanım. Daha arkadaşça daha eğlenceli bir dönemi başladı hayatımızın"

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