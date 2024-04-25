Giriş Tarihi: 25.04.2024 08:06
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
08:07
İclal Aydın'ın gözünden sakındığı 21 yaşındaki kızı Lal güzelliğiyle büyülüyor! Zeynep Lal tıpkı annesinin gençliği...
52 yaşındaki İclal Aydın, kızı Zeynep Lal'i 31 yaşında kucağına almıştı. Sevilen yazar, sunucu ve oyuncu İclal Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ile ilgi odağı oluyor. İclal Aydın'ın özellikle 21 yaşındaki kızı Zeynep Lal ile kareleri büyük beğeni topluyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan İclal Aydın'ı sosyal medya hesabından takip edenler kızı Lal'in güzelliğine hayran kalıyor. İclal Aydın'ın ikinci evliliğinden olan kızı Zeynep Lal Başbuğ'a "güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor. Magazinden uzak büyüyen ve duru güzelliğiyle büyüleyen Zeynep Lal annesinin gençliğine de benzetiliyor. İşte İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal...