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  • İclal Aydın’ın kızı Lal’in güzelliğine herkes hayran kalıyor! Ünlülerin merak edilen çocukları

’ın kızı Lal’in güzelliğine herkes hayran kalıyor! Ünlülerin merak edilen çocukları

Yazar, gazeteci, sunucu birçok dalda kendini gösteren oyuncu ikinci evliliğini Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten isimli bir kızı var. Ekranların aranan oyuncularından biri olan İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona isminden de bir parça verdim. Lal üstünde inceltme olmazsa 'dilsiz' anlamına geliyor. Üzerindeki inceltmesi ile taşıdığı anlamı ise Anadolu topraklarındaki en eski hecelerden birisi. Hitit tabletlerinde bile geçiyor. Kızımın kendisi gibi ismi de benim bir parçam. İşte İclal Aydın ve güzeller güzeli kızı

Giriş Tarihi: 25.02.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 09:39
İclal Aydın’ın kızı Lal’in güzelliğine herkes hayran kalıyor! Ünlülerin merak edilen çocukları

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER

İclal Aydın’ın kızı Lal’in güzelliğine herkes hayran kalıyor! Ünlülerin merak edilen çocukları

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

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İclal Aydın’ın kızı Lal’in güzelliğine herkes hayran kalıyor! Ünlülerin merak edilen çocukları

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

İclal Aydın’ın kızı Lal’in güzelliğine herkes hayran kalıyor! Ünlülerin merak edilen çocukları

İPEK AÇAR VE KIZI ASLI GÖNÜL

İclal Aydın’ın kızı Lal’in güzelliğine herkes hayran kalıyor! Ünlülerin merak edilen çocukları

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

İclal Aydın’ın kızı Lal’in güzelliğine herkes hayran kalıyor! Ünlülerin merak edilen çocukları

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

İclal Aydın’ın kızı Lal’in güzelliğine herkes hayran kalıyor! Ünlülerin merak edilen çocukları

ZEYNEP DEMİREL VE ÇOCUKLARI: YADE, YEDA

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