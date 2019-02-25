İclal Aydın’ın kızı Lal’in güzelliğine herkes hayran kalıyor! Ünlülerin merak edilen çocukları

Yazar, gazeteci, sunucu birçok dalda kendini gösteren oyuncu İclal Aydın ikinci evliliğini Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten Zeynep Lal isimli bir kızı var. Ekranların aranan oyuncularından biri olan İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona isminden de bir parça verdim. Lal üstünde inceltme olmazsa 'dilsiz' anlamına geliyor. Üzerindeki inceltmesi ile taşıdığı anlamı ise Anadolu topraklarındaki en eski hecelerden birisi. Hitit tabletlerinde bile geçiyor. Kızımın kendisi gibi ismi de benim bir parçam. İşte İclal Aydın ve güzeller güzeli kızı Zeynep Lal Başbuğ…