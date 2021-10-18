İddialar doğru çıktı! Miray Daner ile Oğulcan Engin aşkı belgelendi!

Genç oyuncu Miray Daner ile Oğulcan Engin'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Oğulcan Engin'in, fenomen Ala Tokel ile birlikte olduğu konuşuluyordu. Ancak Engin'in, yine bir oyuncu olan Miray Daner'e gönlünü kaptırdığı öne sürüldü. Daner ise Kubilay Aka ile ilişkisi bittikten sonra sessizliğini Oğulcan Engin ile bozdu. İkili hakkındaki aşk iddialarına da kanıt niteliğinde bir kare geldi. İşte Miray Daner ile Oğulcan Engin'in magazini sallayan o fotoğrafı!