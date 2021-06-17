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Haberler Galeri İddialı pozların kadını... Merve Boluğur saten elbisesi ile göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 17.06.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 13:48

İddialı pozların kadını... saten elbisesi ile göz kamaştırdı!

Ünlü oyuncu , son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettiren devam ediyor. Şarkıcı ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor. Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son yayınladığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Merve Boluğur'un saten binlerce beğeni topladı...

İddialı pozların kadını... Merve Boluğur saten elbisesi ile göz kamaştırdı!

Ünlü oyuncu , son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettiren devam ediyor.

İddialı pozların kadını... Merve Boluğur saten elbisesi ile göz kamaştırdı!

Şarkıcı ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan , kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor.

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İddialı pozların kadını... Merve Boluğur saten elbisesi ile göz kamaştırdı!

Bu süreçte sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son yayınladığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İddialı pozların kadını... Merve Boluğur saten elbisesi ile göz kamaştırdı!

'un saten binlerce beğeni topladı...

İddialı pozların kadını... Merve Boluğur saten elbisesi ile göz kamaştırdı!

vintage şıklığı hayranlarından tam not oldu.

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