Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli için büyük jest yapmıştı! 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli'nin duygusal anları! "İdo uyurken…"
Giriş Tarihi: 12.01.2024 08:01 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 08:16

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli için büyük jest yapmıştı! 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli'nin duygusal anları! "İdo uyurken…"

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı. 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, eşiyle birlikte ikizlerinin ismini de açıklamıştı. İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptırdı. Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Eşi uyurken dövmesinin bir fotoğrafını çekip; Instagram sayfasının hikayeler bölümünden "İdo uyurken dövmesini çektim. Sabah sabah bir duygusallık yaşandı" mesajıyla paylaştı. İşte tüm detaylar...

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli için büyük jest yapmıştı! 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli’nin duygusal anları! İdo uyurken…

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlendi. Mutlu birlikteliği olan çift, şimdilerde tatlı bir heyecan yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde eşinin yüzünü koluna dövme yaptıran İdo Tatlıses, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli için büyük jest yapmıştı! 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli’nin duygusal anları! İdo uyurken…

BEBEKLERİ İÇİN GÜN SAYIYORLAR

Evliliklerinde 2 yılı geride bırakan çift, geçtiğimiz aylarda ikiz bebek beklediklerini açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli için büyük jest yapmıştı! 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli’nin duygusal anları! İdo uyurken…

İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda bebeklerinin ismini de duyurdu.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli için büyük jest yapmıştı! 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli’nin duygusal anları! İdo uyurken…

BABY SHOWER PARTİSİ

Bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kala Yasemin Şefkatli, baby shower partisi düzenledi.

İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli için büyük jest yapmıştı! 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli’nin duygusal anları! İdo uyurken…

571 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından hamilelik süreciyle ilgili sık sık açıklamalar yapan ünlü isim, son olarak eşinin kendisine yaptığı bir sürprizi takipçileriyle paylaştı.

SON DAKİKA