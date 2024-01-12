Giriş Tarihi: 12.01.2024 08:01
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
08:16
İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli için büyük jest yapmıştı! 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli'nin duygusal anları! "İdo uyurken…"
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, 2021 yılında dünyaevine girdi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebeklerini kucaklarına almalarına sayılı günler kaldı. 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli, eşiyle birlikte ikizlerinin ismini de açıklamıştı. İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak Yasemin Şefkatli'nin yüzünü koluna dövme yaptırdı. Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Eşi uyurken dövmesinin bir fotoğrafını çekip; Instagram sayfasının hikayeler bölümünden "İdo uyurken dövmesini çektim. Sabah sabah bir duygusallık yaşandı" mesajıyla paylaştı. İşte tüm detaylar...