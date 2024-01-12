İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli için büyük jest yapmıştı! 8 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli'nin duygusal anları! "İdo uyurken…"

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında evlendi. Mutlu birlikteliği olan çift, şimdilerde tatlı bir heyecan yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde eşinin yüzünü koluna dövme yaptıran İdo Tatlıses, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.