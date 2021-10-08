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Haberler Galeri İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli ilk iş olarak bakın ne yaptı! Çiçeği burnunda çiftten dikkat çeken hareket!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 10:29

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli ilk iş olarak bakın ne yaptı! Çiçeği burnunda çiftten dikkat çeken hareket!

Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti. Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına erdi. Çift, dün Beşiktaş'taki bir otelde evlenerek, hayatlarını birleştirdi. Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna mutluluk pozu verdi. Düğünde 3 gelinlik giyen Yasemin Şefkatli güzelliğiyle övgüleri topladı. Oldukça eğlenci görüntüler veren genç çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli düğün sonrası yaptıkları paylaşımlar ile gündem oldu. Bakın Yasemin Şefkatli evlenir evlenmez ilk iş ne yaptı!

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli ilk iş olarak bakın ne yaptı! Çiçeği burnunda çiftten dikkat çeken hareket!

Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti.

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli ilk iş olarak bakın ne yaptı! Çiçeği burnunda çiftten dikkat çeken hareket!

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğün gecesinin sabahı da bir hayli hareketli geçti.

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İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli ilk iş olarak bakın ne yaptı! Çiçeği burnunda çiftten dikkat çeken hareket!

Sabah saatlerinde eşi Yasemin Şefkatli'nin Bağdat Caddesi'ndeki evine giden Tatlıses, Şefkatli'yi davul zurna eşliğinde evinden aldı.

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli ilk iş olarak bakın ne yaptı! Çiçeği burnunda çiftten dikkat çeken hareket!

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli'yi evinden davul zurnayla böyle aldı | Video

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli ilk iş olarak bakın ne yaptı! Çiçeği burnunda çiftten dikkat çeken hareket!

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına erdi. Çift, dün Beşiktaş'taki bir otelde evlenerek, hayatlarını birleştirdi.

İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile evlendi! Bağdat Caddesi'nde davul zurna çalıp, nedimelere para dağıttı

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