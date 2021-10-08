İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli ilk iş olarak bakın ne yaptı! Çiçeği burnunda çiftten dikkat çeken hareket!

Geçtiğimiz yıl aile arasında sade bir tören ile nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin düğünleri oldukça görkemli oldu. 550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti. Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, sonunda muradına erdi. Çift, dün Beşiktaş'taki bir otelde evlenerek, hayatlarını birleştirdi. Çift, nikah öncesi aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Ayşegül Şarlı, Sinan Şefkatli, Yasemin Şefkatli, İbrahim Tatlıses, İdo Tatlıses ve Derya Tuna mutluluk pozu verdi. Düğünde 3 gelinlik giyen Yasemin Şefkatli güzelliğiyle övgüleri topladı. Oldukça eğlenci görüntüler veren genç çift İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli düğün sonrası yaptıkları paylaşımlar ile gündem oldu. Bakın Yasemin Şefkatli evlenir evlenmez ilk iş ne yaptı!