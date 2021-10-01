İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Hamamda dansöz oynattı!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile uzun süredir ilişki yaşıyor. Bir dönem ayrılık yaşayan çift, kısa bir süre sonra barışmıştı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ise birlikteliklerini ciddiyete taşıyan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bir süredir nikah masasına oturmak için gün sayıyor. İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli evlilik öncesi yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 7 Ekim'de İdo Tatlıses ile evlenecek olan Yasemin Şefkatli, kız arkadaşlarıyla birlikte gelin hamamına gitti.