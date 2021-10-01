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Haberler Galeri İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Hamamda dansöz oynattı!
Giriş Tarihi: 01.10.2021 12:20 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 12:22

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Hamamda dansöz oynattı!

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile uzun süredir ilişki yaşıyor. Bir dönem ayrılık yaşayan çift, kısa bir süre sonra barışmıştı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında ise birlikteliklerini ciddiyete taşıyan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bir süredir nikah masasına oturmak için gün sayıyor. İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli evlilik öncesi yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 7 Ekim'de İdo Tatlıses ile evlenecek olan Yasemin Şefkatli, kız arkadaşlarıyla birlikte gelin hamamına gitti.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Hamamda dansöz oynattı!

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli evlilik öncesi yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Hamamda dansöz oynattı!

7 Ekim'de İdo Tatlıses ile evlenecek olan Yasemin Şefkatli, kız arkadaşlarıyla birlikte gelin hamamına gitti.

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İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Hamamda dansöz oynattı!

İbrahim Tatlıses'in müstakbel gelini Yasemin Şefkatli düğün için çok heyecanlı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti sonunda evleniyor.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Hamamda dansöz oynattı!

Daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde 1000 kişilik bir düğünle evlenmeyi planlayan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli pandemi nedeni ile bundan vazgeçmişti.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmak için gün sayıyor! Hamamda dansöz oynattı!

İbrahim Tatlıses'in hiç bir masraftan kaçınmadığı oğlu İdo Tatlıses'in düğününe iddialara göre servet harcadı.

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