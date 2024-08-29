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Haberler Galeri İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’ye bir kez daha aşkını haykırdı! İdo Tatlıses: Hep yan yana olalım istiyorum!
Giriş Tarihi: 29.08.2024 22:03 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 22:03

İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’ye bir kez daha aşkını haykırdı! İdo Tatlıses: Hep yan yana olalım istiyorum!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 3 yıl önce Yasemin Şefkatli'yle evlendi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu mutlu evliliğinden ikizleri oldu. Ünlü çift, geçtiğimiz gün Saba Tümer'in kanalına konuk oldu. Ünlü çift, burada birbirlerine aşkını anlattı. İşte İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli hakkında söylediği o duygu yüklü kelimeler!

İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’ye bir kez daha aşkını haykırdı! İdo Tatlıses: Hep yan yana olalım istiyorum!

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi.

İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’ye bir kez daha aşkını haykırdı! İdo Tatlıses: Hep yan yana olalım istiyorum!

İlk kez anne- baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, ikizleri sık sık sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmiyor.

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İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’ye bir kez daha aşkını haykırdı! İdo Tatlıses: Hep yan yana olalım istiyorum!

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde Saba Tümer'in Youtube kanalında konuk oldu.

İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’ye bir kez daha aşkını haykırdı! İdo Tatlıses: Hep yan yana olalım istiyorum!

"HEP YAN YANA OLALIM İSTİYORUM"

Ünlü çift, burada birbirlerine aşkını anlattı. İdo Tatlıses, "Yasemin'e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum" sözleriyle ifade etti.

İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’ye bir kez daha aşkını haykırdı! İdo Tatlıses: Hep yan yana olalım istiyorum!

"YAPIŞIK YAŞIYORUZ"

Yasemin Şefkatli Tatlıses "İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz" dedi.

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