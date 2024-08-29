Giriş Tarihi: 29.08.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
22:03
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli’ye bir kez daha aşkını haykırdı! İdo Tatlıses: Hep yan yana olalım istiyorum!
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, 3 yıl önce Yasemin Şefkatli'yle evlendi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin bu mutlu evliliğinden ikizleri oldu. Ünlü çift, geçtiğimiz gün Saba Tümer'in kanalına konuk oldu. Ünlü çift, burada birbirlerine aşkını anlattı. İşte İdo Tatlıses'in Yasemin Şefkatli hakkında söylediği o duygu yüklü kelimeler!