İftar programına ünlüler akın etti! Başkan Erdoğan’dan sanatçılara destek: Daima yanınızdayız!

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla bir araya geldi. Birçok ünlü sanatçı iftar programına katıldı. Programa katılan sanatçılar arasında; Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Alişan, Yonca Evcimik gibi ünlü isimler de yer aldı. Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla bir araya geldiği iftar programının ardından açıklamalarda bulundu. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verilen desteklerle sanatçıların emeğine sahip çıktıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor." dedi. İşte ayrıntılar…