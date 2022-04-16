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Haberler Galeri İftar programına ünlüler akın etti! Başkan Erdoğan’dan sanatçılara destek: Daima yanınızdayız!
Giriş Tarihi: 16.04.2022 23:05 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 23:05

İftar programına ünlüler akın etti! Başkan Erdoğan’dan sanatçılara destek: Daima yanınızdayız!

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla bir araya geldi. Birçok ünlü sanatçı iftar programına katıldı. Programa katılan sanatçılar arasında; Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Alişan, Yonca Evcimik gibi ünlü isimler de yer aldı. Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla bir araya geldiği iftar programının ardından açıklamalarda bulundu. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verilen desteklerle sanatçıların emeğine sahip çıktıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında en hayati görevlerden biri artık sanatçılarımıza düşüyor." dedi. İşte ayrıntılar…

İftar programına ünlüler akın etti! Başkan Erdoğan’dan sanatçılara destek: Daima yanınızdayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla bir araya geldi.

İftar programına ünlüler akın etti! Başkan Erdoğan’dan sanatçılara destek: Daima yanınızdayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçılarla bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazan-ı şeriflerini tebrik ederek, hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle bayrama da kavuşmayı temenni etti.

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İftar programına ünlüler akın etti! Başkan Erdoğan’dan sanatçılara destek: Daima yanınızdayız!

İftar programına birçok ünlü katıldı.

İftar programına ünlüler akın etti! Başkan Erdoğan’dan sanatçılara destek: Daima yanınızdayız!

Ülkenin kültür ve sanatına yaptıkları katkılar için sanatçılara şükranlarını sunan Erdoğan, medeniyet denilen ve tarifi bile kolay olmayan kavramın en önemli unsurlarından birinin de kültür-sanat olduğunu söyledi.

İftar programına ünlüler akın etti! Başkan Erdoğan’dan sanatçılara destek: Daima yanınızdayız!

Erdoğan, gelişme yolunda ilerleyen toplumları birbirlerinden ayıran, özgün yönlerini en iyi şekilde ortaya koyan farkın mimariden müziğe geniş bir yelpazeye yayılan kültür-sanat ürünleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

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