İhanet haberi sonrası Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor! İşte Can Yaman ile Diletta Leotta tatil kaçamağı...

Can Yaman, kısa süre önce gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırmıştı. İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta'nın, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalandığı haberleri İtalyan basınında yer almış, Can Yaman'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti. Magazin kulislerine yeni düşen habere göre öpüşme fotoğrafları eski. İhanet haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden Can Yaman ile İtalyan sevgilisi Diletta Leotta birlikte tatile çıktı. İşte Can Yaman ile Diletta Leotta tatil kaçamağından görüntüler...