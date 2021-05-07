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Haberler Galeri İhanet haberleri sonrası Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor! İşte Can Yaman ile Diletta Leotta tatil kaçamağı...
Giriş Tarihi: 07.05.2021 10:14 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 10:17

haberleri sonrası ve sevgilisi 'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor! İşte Can Yaman ile Diletta Leotta ...

, kısa süre önce gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı. İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta'nın, iş insanı ile dudak dudağa yakalandığı haberleri İtalyan basınında yer almış, Can Yaman'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti. kulislerine yeni düşen habere göre eski. haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden Can Yaman ile İtalyan sevgilisi Diletta Leotta birlikte tatile çıktı. İşte Can Yaman ile Diletta Leotta tatil kaçamağından görüntüler...

İhanet haberleri sonrası Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor! İşte Can Yaman ile Diletta Leotta tatil kaçamağı...

, kısa süre önce gönlünü spiker 'ya kaptırmıştı. İlişkisinin reklam birlikteliği olduğu iddialarını sevgilisine evlilik teklifi ederek yalanlayan Can Yaman, son olarak ihanete uğradığı haberleriyle gündem olmuştu.

İhanet haberleri sonrası Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor! İşte Can Yaman ile Diletta Leotta tatil kaçamağı...

Geçtiğimiz günlerde oyuncunun evlenme teklifi ettiği spiker 'nın, iş insanı ile dudak dudağa yakalandığı haberleri İtalyan basınında yer almış,

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İhanet haberleri sonrası Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor! İşte Can Yaman ile Diletta Leotta tatil kaçamağı...

'ın ihanete uğradığı iddia edilmişti.

İhanet haberleri sonrası Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor! İşte Can Yaman ile Diletta Leotta tatil kaçamağı...

kulislerine yeni düşen habere göre eski. Fotoğrafın 'la ünlü sunucu aşk yaşamaya başlamadan önce çekildiği ortaya çıktı.

İhanet haberleri sonrası Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'nın aşkları dolu dizgin devam ediyor! İşte Can Yaman ile Diletta Leotta tatil kaçamağı...

haberlerinin gölgesinde aşklarına dolu dizgin devam eden ile sevgilisi birlikte tatile çıktı.

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