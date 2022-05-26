Giriş Tarihi: 26.05.2022 07:38 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 08:11

İhanetin acısını tadan İrem Derici'den Safiye Soyman'a şok sözler: Saçını başını yolasım geldi!

Derya Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok" sözleri sonrası tartışma büyüyor. Geçtiğimiz günlerde Safiye Soyman'dan da tartışma yaratan bir çıkış gelmişti. Safiye Soyman, "Her şey tabi ki kadınlarda bitiyor. Haberim yoksa çapkınlık yapabilir. Bana hissettirmesin" diyerek hemcinslerinin tepkilerini üzerine çekti. Safiye Soyman'a sosyal medyada eleştiri yağdı. Safiye Soyman'ın sözleriyle küplere binen isimlerden biri de şarkıcı İrem Derici oldu. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Cem Belevi'nin ikinci kez ihanetine uğrayan İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü. İrem Derici "Vallahi Safiye Abla'nın saçını yolasım geldi" dedi. İşte İrem Derici'nin Safiye Soyman'a sarf ettiği olay sözler...