İki çocuk annesi Sinem Kobal karın kaslarıyla şov yaptı! Sinem Kobal derin dekolteli siyah elbisesi ile göz kamaştırdı!

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Sinem Kobal'ın dönüşü muhteşem oldu. Son olarak bir dergiye poz veren Sinem Kobal'ın pozları çok konuşulmuştu. İki çocuk sonrası yeniden gecelerde de boy göstermeye başlayan Sinem Kobal fit hali ile özgüleri topluyor. Uzun bir aradan sonra hızlı bir dönüş yapan Sinem Kobal son olarak katıldığı ödül töreninde derin dekolteli siyah elbisesi ile adeta büyüledi. Güzel anne Sinem Kobal'ın karın kasları da dikkatlerden kaçmadı. İşte Sinem Kobal'ın siyah şıklığı...