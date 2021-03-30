HaberlerGaleriİki çocuk annesi Yasemin Özilhan düzgün fiziğini bakın neye borçlu! İşte Yasemin Özilhan'nın beslenme sırrı...
İki çocuk annesi Yasemin Özilhan düzgün fiziğini bakın neye borçlu! İşte Yasemin Özilhan'nın beslenme sırrı...
Evlendikten sonra ekranlara veda eden güzel oyuncu Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan ve kızları Emine ve Ela ile birlikte gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla hayranları ile buluşan Yasemin Özilhan ekranlarda boy gösterme de gündemden hiç düşmüyor. İddialı pozlarıyla dikkat çeken Yasemin Özilhan düzgün fiziği ile de övgüleri topluyor. Son olarak takipçilerinin hakkında merak ettiklerini sosyal medyada soru-cevap yaparak yanıtlayan Yasemin Özilhan fit kalabilmesinin sırrını da açıkladı. İşte Yasemin Özilhan'ın zayıflık sırrı...
Giriş Tarihi: 30.03.2021
11:44
Güncelleme Tarihi: 30.03.2021
11:52
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