İki gün iki gece düğün yapacaklar! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:33
Güncelleme Tarihi: 08.04.2022
10:43
Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan ve "evet" yanıtını veren Demet Özdemir, düğünleri hakkında konuştu. Özdemir, "İki günlük bir düğün organizasyonu düşünüyoruz" sözleriyle iki gün iki gece düğün yapacaklarını itiraf etti. İşte Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir'in düğün açıklamaları...