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Haberler Galeri İki gün iki gece düğün yapacaklar! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evlilik planları belli oldu!
Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:43

İki gün iki gece düğün yapacaklar! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evlilik planları belli oldu!

Güzel oyuncu Demet Özdemir, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan ve "evet" yanıtını veren Demet Özdemir, düğünleri hakkında konuştu. Özdemir, "İki günlük bir düğün organizasyonu düşünüyoruz" sözleriyle iki gün iki gece düğün yapacaklarını itiraf etti. İşte Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir'in düğün açıklamaları...

İki gün iki gece düğün yapacaklar! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Oyuncu Demet Özdemir, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan 14 Şubat'ta aldığı evlenme teklifine evet demişti.

İki gün iki gece düğün yapacaklar! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Demet Özdemir, önceki gün Bebek'teydi. Oğuzhan Koç'la düğünleri hakkında konuştu.

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İki gün iki gece düğün yapacaklar! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Özdemir, "Şu anda set başladığı için hızlı yol alamıyoruz.

İki gün iki gece düğün yapacaklar! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Aslında her şey rahata erdiğinde sizlerle paylaşacağız.

İki gün iki gece düğün yapacaklar! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un evlilik planları belli oldu!

Bir gün arkadaşlarımızla oluruz sanırım ama kesin bir şey yok.

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