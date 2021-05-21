İki kardeş bu kadar mı benzemez! Engin Akyürek'in kardeş Eren'i görenlerler söylemeden edemedi...

Engin Akyürek'in kardeşi Eren'i gören sosyal medya kullanıcılarının bazıları çok benzediklerini dile getirse de "İki kardeş bu kadar mı benzemez" yorumları da yapıldı. İşte yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'in kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...