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Haberler Galeri "İki kardeş bu kadar mı benzemez" Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı!
Giriş Tarihi: 08.10.2021 06:35 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021 06:36

"İki kardeş bu kadar mı benzemez" Kerem Bürsin'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı!

Son dönemde partneri Hande Erçel ile yaşadığı aşk ile konuşulan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin hayranlarının markajında. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin meslek hayatının zirvesine emin adımlarla tırmanıyor. Özel hayatı ile de merak konusu olan Kerem Bürsin'i Instagram hesabından 9.4 milyon kişi takip ediyor. Kerem Bürsin'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor. Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin yan yana görenlerin ilk söylediği şey ise "iki kardeş birbirine bu kadar mı benzemez..." oluyor. İşte Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin...

İki kardeş bu kadar mı benzemez Kerem Bürsin’in kız kardeşini görenler şaştı kaldı!

Son dönemde partneri Hande Erçel ile yaşadığı aşk ile konuşulan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin hayranlarının markajında. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin meslek hayatının zirvesine emin adımlarla tırmanıyor.

İki kardeş bu kadar mı benzemez Kerem Bürsin’in kız kardeşini görenler şaştı kaldı!

Özel hayatı ile de merak konusu olan Kerem Bürsin'i Instagram hesabından 9.4 milyon kişi takip ediyor. Kerem Bürsin'in ailesini merak eden hayranlarının karşısına çıkanlar oldukça şaşırtıyor.

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İki kardeş bu kadar mı benzemez Kerem Bürsin’in kız kardeşini görenler şaştı kaldı!

Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin yan yana görenlerin ilk söylediği şey ise "iki kardeş birbirine bu kadar mı benzemez..." oluyor. İşte Kerem Bürsin'in kız kardeşi Melis Bürsin ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen kardeşleri...

İki kardeş bu kadar mı benzemez Kerem Bürsin’in kız kardeşini görenler şaştı kaldı!
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İki kardeş bu kadar mı benzemez Kerem Bürsin’in kız kardeşini görenler şaştı kaldı!
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